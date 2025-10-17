به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری امام جمعه گیلانغرب در خطبههای نماز جمعه این هفته با دعوت مردم به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا مهمترین عامل نجات انسان در دنیا و آخرت است و خداوند در سوره انفال آیه ۲۹ وعده داده است که اگر انسان تقوا پیشه کند، نیرویی برای تشخیص حق از باطل، پوشاندن گناهان، آمرزش الهی و بهرهمندی از فضل عظیم خداوند نصیب او خواهد شد.
وی افزود: فرقان به معنای قدرت تشخیص و بینش صحیح است؛ انسان با تقوا به مرحلهای میرسد که در میان شبهات و فتنهها راه حق را از باطل تشخیص میدهد. دومین اثر تقوا، پوشانده شدن گناهان است؛ خداوند به لطف خود پردهای بر خطاهای مؤمنان میکشد تا در نظر مردم رسوا نشوند. سومین نتیجه تقوا، آمرزش گناهان است و چهارمین، برخورداری از فضل بیپایان الهی که حد و اندازهای ندارد.
امام جمعه گیلانغرب گفت: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به این آثار تقوا نیاز دارد؛ زیرا فتنهها و وسوسههای شیطانی در کمین مؤمنان است و تنها کسانی که قلب خود را از یاد خدا خالی نکنند، در طوفان حوادث محفوظ خواهند ماند.
وی در ادامه با اشاره به سبک زندگی اسلامی و جایگاه خانواده در قرآن افزود: خداوند در آیه ۲۱ سوره روم، سه ویژگی برای خانواده مطلوب بیان کرده است؛ آرامش، مودت و رحمت. در خطبههای گذشته درباره دو ویژگی نخست سخن گفته شد و امروز درباره رحمت توضیح میدهم.
حجتالاسلام دانیاری تصریح کرد: رحمت در خانواده یعنی گذشت مهربانانه از خطاهای همدیگر. هیچ انسانی معصوم نیست و در زندگی خانوادگی ممکن است اشتباه کند. خداوند میفرماید این لغزشها را بزرگ نکنید و از یکدیگر بگذرید تا محبت و آرامش در خانواده پایدار بماند.
وی با بیان اینکه رحمت با مودت متفاوت است، توضیح داد: مودت جنبه متقابل دارد، یعنی دو طرف به یکدیگر محبت میکنند؛ اما رحمت یکطرفه و ایثارگرانه است. گاهی یکی از زوجین باید گذشت کند، حتی اگر پاسخ مثبتی نبیند. خداوند به چنین گذشتی پاداش عظیم میدهد و این همان رحمت الهی است که باید در خانوادهها جاری باشد.
امام جمعه گیلانغرب خاطرنشان کرد: بسیاری از طلاقها به دلیل نبود همین رحمت و گذشت است. عصبانیت و خشم جای محبت را گرفته و خانواده را به پرتگاه فروپاشی میکشاند. روایات اسلامی میفرمایند کلید هر فتنهای خشم است و شیطان از این راه میان همسران نفرت میافکند.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: مردی نزد امام آمد و از درگیری خانوادگی شکایت کرد. امام فرمود وسوسه شیطان را کنار بگذار و کوتاه بیا، زیرا هیچ چیز مانند گذشت، خشم شیطان را نمیسوزاند. سکوت و حلم در برابر غضب، شیطان را ذلیل و انسان را عزیز میکند.
حجتالاسلام دانیاری تأکید کرد: خانوادهای که در آن رحمت و گذشت وجود داشته باشد، هرگز متلاشی نمیشود. باید فرهنگ گذشت، مهربانی و سکوت در برابر خطا را در خانهها نهادینه کنیم تا آمار طلاق و نزاعهای خانوادگی کاهش یابد.
وی در بخش دوم خطبهها با تسلیت و تبریک سالگرد شهادت شهید یحیی از فرماندهان مقاومت اسلامی فلسطین گفت: دشمنان میخواستند با حذف فرماندهان جبهه مقاومت، روح مقاومت را از میان ببرند، اما امروز شاهد تولد نسل جدیدی از یحییها در فلسطین هستیم. مقاومت زنده است و از هر زمان دیگری قویتر شده است.
امام جمعه گیلانغرب افزود: صلح اخیر غزه و رژیم صهیونیستی یک «نمایش سیاسی» است که برای نجات چهره آمریکا و اسرائیل طراحی شده است. رژیم صهیونیستی با آنکه مدعی نابودی حماس و جهاد اسلامی بود، امروز با همان گروهها پای میز مذاکره نشسته است و این یعنی شکست مفتضحانه نظامی و اطلاعاتی برای اسرائیل و حامیان غربیاش.
وی ادامه داد: فریب افکار عمومی جهان با شعار «صلح جهانی» از بزرگترین دروغهای تاریخ است. کسانی که بیش از ۷۰ هزار زن و کودک بیگناه را در غزه کشتند، اکنون خود را صلحطلب معرفی میکنند. این همان نفاق سیاسی آمریکاست که با چهرهای فریبنده در جهان تبلیغ میشود.
حجتالاسلام دانیاری تصریح کرد: آمریکا با تجهیز کامل اسرائیل به سلاحهای مدرن و بمبهای خوشهای، شریک مستقیم این جنایات است. حال همان قدرت جنایتکار میخواهد جایزه صلح جهانی بگیرد و خود را ناجی معرفی کند. این اقدام مضحک، رسوایی دیگری برای کاخ سفید است.
وی با اشاره به مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران گفت: در حالیکه بسیاری از کشورهای عربی با ذلت در برابر ترامپ سر تعظیم فرود آوردند، ایران با شجاعت تمام در برابر زیادهخواهیها ایستاد و نشان داد که ملت مؤمن و انقلابی ایران اهل سازش با ظلم نیست.
امام جمعه گیلانغرب با یادآوری سخن تاریخی امام خمینی (ره) گفت: امام فرمودند اگر جهانخواران در برابر دین ما بایستند، ما در برابر تمام دنیای آنها میایستیم و تا نابودی ظلم از پای نخواهیم نشست. این همان راهی است که امروز رهبر انقلاب و ملت ایران با اقتدار ادامه میدهند.
وی در پایان ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش و هفته پیوند اولیا و مربیان افزود: همانطور که بدن سالم نیاز به ورزش دارد، روح جامعه نیز با ایمان و تقوا زنده میماند. اگر خانواده، مدرسه و مسجد با هم پیوند بخورند، تربیت نسل قرآنی و مقاوم مانند شهید سلیمانیها و شهید یحییها ادامه خواهد یافت.
نظر شما