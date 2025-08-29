حضور در مساجد و تقویت دینداری خانوادگی راه نجات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه همگان به تقوای الهی اظهار داشت: در روایات، خانه انسان باتقوا مسجد معرفی شده است و اگر انسانی ارتباط خود را با مسجد قطع کند، کم‌کم تاریکی بر قلبش سایه می‌افکند تا جایی که نشانی از تقوا در وجود او باقی نمی‌ماند. مسجد خانه هر انسان باتقواست و حضور در آن، روح انسان را از آلودگی‌ها پاک می‌کند.

وی با اشاره به فرمایش امام صادق (ع) مبنی بر ضرورت حضور در مساجد افزود: آمدن به مسجد، تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه واجب است. مساجد خانه‌های خداوند در زمین هستند و هر کس با طهارت وارد آنها شود، خداوند او را از گناهان پاک می‌کند و در زمره زائران خویش قرار می‌دهد.

امام‌جمعه گیلانغرب در ادامه خطبه‌ها به موضوع خانواده پرداخت و گفت: خانواده مطلوب در نگاه قرآن چهار نوع است؛ خانواده‌ای که همگی صالح و در مسیر الهی هستند، خانواده‌ای که همگی فاسدند، خانواده‌ای که مرد صالح و زن ناصالح دارد و خانواده‌ای که زن صالح و مرد ناصالح دارد. باید الگوگیری ما از خانواده امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س) باشد؛ خانواده‌ای که سراسر نور و بندگی خدا بود.

وی نخستین ویژگی خانواده مطلوب اسلامی را دینداری جمعی معرفی کرد و افزود: قرآن کریم و روایات به تعالی خانوادگی سفارش کرده‌اند. هرکس علاوه بر رشد فردی، مسئولیت دارد که خانواده‌اش را نیز به سمت دینداری و تعالی سوق دهد. قرآن در آیات متعددی از جمله سوره تحریم، طه، مریم و لقمان، این مسئولیت را یادآور می‌شود و تأکید دارد که والدین نسبت به رشد ایمانی خانواده خود بی‌تفاوت نباشند.

حجت‌الاسلام دانیاری با بیان اینکه بی‌تفاوتی والدین نسبت به تربیت دینی فرزندان، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد، خاطرنشان کرد: دینداری و تربیت ایمانی در خانواده، بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی را کاهش می‌دهد و روابط میان زوجین و والدین و فرزندان را استحکام می‌بخشد.

خطیب جمعه گیلانغرب با اشاره به سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر و آغاز هفته دولت تصریح کرد: یک سال از عمر دولت چهاردهم گذشت. مسئولان باید به گذشته نگاه کنند و بسنجند که تا چه اندازه در مسیر صداقت، امانت‌داری و وفای به عهد حرکت کرده‌اند؛ شاخصه‌هایی که امیرالمؤمنین (ع) برای انسان‌های با تقوا برشمرده است. مردم انتظار دارند این دولت به دور از حاشیه‌ها، تمام توان خود را صرف حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه کند.

وی با انتقاد از کمبود طرح‌های شاخص در شهرستان گیلانغرب افزود: با وجود افتتاح طرح‌های مختلف، هنوز پروژه‌ای شاخص و درخور مردم مقاوم این شهرستان اجرا نشده است. مسئولان استانی باید برای سال آینده به فکر سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای ماندگار و اثرگذار باشند تا بتواند گره‌ی از مشکلات مردم باز کند.

امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی تأکید کرد و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی در پی ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان هستند؛ تجربه تلخ اندلس نشان داد که ترویج بی‌بندوباری و ایجاد تفرقه، پایه‌های جامعه اسلامی را سست می‌کند. امروز نیز باید هوشیار بود و اجازه نداد این توطئه‌ها در جامعه ما اثرگذار شود.

وی با گلایه از برخی مسئولانی که ارتباط کمی با مردم دارند، افزود: مسئولی که در میان مردم حضور نداشته باشد و از جمعه و جماعت فاصله بگیرد، دانسته یا نادانسته در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کند. مسئولان باید در کنار مردم باشند و از دغدغه‌های آنان باخبر شوند.

حجت‌الاسلام دانیاری همچنین با اشاره به تحولات اخیر مرتبط با مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها اظهار داشت: مکانیسم ماشه بیش از آنکه واقعیت اجرایی داشته باشد، یک عملیات روانی است. دشمنان در پی ایجاد آشوب داخلی و ناامید کردن مردم هستند، اما ملت ایران با هوشیاری، نقشه‌های آنان را ناکام خواهد گذاشت.

وی تأکید کرد: اشتباه بزرگ گذشته، اعتماد به وعده‌های پوچ غرب بود. راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، تکیه بر توان داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، نه چشم‌دوختن به کمک بیگانگان.

خطیب جمعه گیلانغرب در پایان با تبریک سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) و تسلیت سالگرد شهادت امام حسن عسکری (ع)، دعا کرد: پروردگارا، فرج مولایمان حضرت ولی‌عصر (عج) را نزدیک بگردان و ما را از یاران و سربازان حقیقی ایشان قرار ده.