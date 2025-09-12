تقوا و دینداری اساس آرامش خانواده و جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دانیاری در ابتدای خطبه‌ها بر ضرورت تقوای الهی و پایبندی به دستورات قرآن کریم تاکید کرد و گفت: سفارش تمام پیامبران به امت‌ها در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم تقواست. رعایت تقوا، چه در امور فردی و چه در جامعه، تنها راه رسیدن به آرامش واقعی و برخورداری از نعمات الهی است.» وی با اشاره به آیات قرآن، تصریح کرد: «آنچه در آسمان و زمین است، همه برای خداست و حتی اگر کسی سرپیچی کند، باز هم مالکیت و نظم الهی پابرجاست.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه، ویژگی‌های خانواده مطلوب از نگاه اسلام را مورد بررسی قرار داد و دینداری خانوادگی را اصل و پایه این خانواده‌ها معرفی کرد و گفت: دینداری باید به صورت جمعی و خانوادگی باشد؛ نه اینکه پدر یا مادر تنها به عبادت فردی خود توجه کنند و نسبت به اعضای خانواده بی‌تفاوت باشند.

وی افزود: «هدف اصلی ازدواج، رسیدن به آرامش نسبی است و سه اصل کلیدی در خانواده شامل دینداری، مودت و رحمت است.» دانیاری با تبیین مفهوم مودت بیان کرد: مودت صرفاً دوست داشتن قلبی نیست، بلکه باید آثار عملی و رفتاری بیرونی داشته باشد؛ مردان باید رفتار عملی داشته باشند و زنان محبت را از طریق شنیداری و گفتاری دریافت کنند.

امام جمعه گیلانغرب ضمن بیان نمونه‌های عملی از آموزه‌های اسلام برای استحکام خانواده، تاکید کرد: تفاوت ماهوی میان مردان و زنان در ابراز محبت باید رعایت شود تا هدیه الهی مودت و رحمت در خانواده به درستی جاری شود.

وی با اشاره به آموزه‌های پیامبر اسلام و تفسیر علامه طباطبایی خاطرنشان کرد که احترام، قدردانی و رفتار عملی و گفتاری در ایجاد آرامش و مودت در خانواده ضروری است.

حجت‌الاسلام دانیاری در بخش دیگری از خطبه‌ها به اهمیت رعایت انصاف در کسب و کار اشاره کرد و با ذکر روایتی از امام صادق علیه‌السلام گفت: طلب روزی حلال دشوارتر از شمشیر زدن است و کسب سود از طریق اجحاف و همکاری با دیگران برای افزایش قیمت، هرگز با اخلاق اسلامی سازگار نیست.

وی با انتقاد از برخی بازاریان گیلانغرب، خواستار پایبندی به اصول انصاف و نظارت جدی بر بازار شد.

امام جمعه گیلانغرب همچنین به نقش رسانه‌ها و مطبوعات در تقویت امید اجتماعی اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها باید قدرت و توانمندی‌های کشور را برجسته کنند و از سیاه‌نمایی و ناامیدی‌آفرینی پرهیز کنند.

در بخش پایانی خطبه‌ها، دانیاری با اشاره به اتفاقات منطقه و تهدیدهای دشمنان گفت: پاسخ ملت ایران به هرگونه تلاش دشمن برای تفرقه، حفظ وحدت ملی و دینی و پیروی از آموزه‌های امیرالمؤمنین علیه‌السلام است.

وی همچنین از حضور سردار سرهنگ پیرو در جمع نمازگزاران تقدیر کرد و برای عموم مردم آرزوی توفیق و استحکام خانواده‌ها و جامعه اسلامی نمود.