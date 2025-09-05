به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری امام جمعه گیلانغرب در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، خود و همه نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش کرد و گفت: امیرمومنان علی (ع) در خطبه ۱۶۰ نهج‌البلاغه می‌فرمایند «اتقوا الله عبادالله»؛ یعنی ای بندگان خدا تقوا داشته باشید و فرمان‌بردار خداوند باشید، زیرا این تقواست که در روز قیامت موجب نجات شما خواهد شد. انسان دوراندیش کسی است که به فکر فردای قیامت خویش باشد و بهترین ذخیره برای آن روز تقواست.

وی افزود: خدای متعال در قرآن کریم خطاب به مومنان می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته»؛ یعنی تقوا را نه در حد معمول، بلکه در بالاترین درجه آن رعایت کنید. همان‌گونه که در مدرسه نمره قبولی ۱۰ است اما بهترین نمره ۲۰ است، در تقوا نیز باید به دنبال بالاترین مراتب آن باشیم.

امام جمعه گیلانغرب سپس به موضوع سبک زندگی اسلامی پرداخت و تصریح کرد: نخستین ویژگی خانواده مطلوب در نگاه اسلام «دینداری» است. اگر خانواده‌ای به مسائل دینی بی‌توجه باشد، دچار نزاع‌ها و مشکلات متعدد می‌شود و سرانجام به فروپاشی و طلاق می‌انجامد. در حالی‌که دینداری بنیان خانواده را مستحکم می‌کند.

وی با اشاره به روایت پیامبر اکرم (ص) که فرمودند «کل مولود یولد علی الفطره»، اظهار داشت: همه انسان‌ها با فطرت پاک متولد می‌شوند اما این پدر و مادر هستند که مسیر زندگی فرزندان خود را تعیین می‌کنند. پدر و مادری که با مهربانی و تربیت دینی فرزندان را پرورش دهند، مورد رحمت الهی قرار می‌گیرند. اما بی‌توجهی والدین به تربیت دینی فرزندان، پیامدهای سنگینی دارد و در نهایت پدر و مادر نیز مورد عاق فرزندان قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام دانیاری با بیان اینکه شکل‌گیری شخصیت فرزندان عمدتاً در شش سال نخست زندگی رخ می‌دهد، افزود: امام سجاد (ع) و امیرالمومنین علی (ع) در روایات متعدد بر اهمیت تعلیم و تربیت فرزند در دوران کودکی تأکید کرده‌اند. اگر والدین این وظیفه را به‌موقع انجام ندهند، انحرافات اجتماعی و اخلاقی فرزندان در آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی با استناد به تحقیقات علمی در کشور، گفت: در پژوهشی درباره دختران فراری مشخص شد که ۹۹ درصد آن‌ها در خانواده‌هایی زندگی می‌کردند که توجهی به دین و دینداری نداشتند. همچنین بررسی‌ها در استان یزد نشان داده که دانش‌آموزان خشونت‌طلب عمدتاً از خانواده‌های بی‌توجه به مسائل دینی بوده‌اند. این آمارها به‌روشنی نشان می‌دهد که دینداری والدین نقش مستقیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه خطبه‌ها با اشاره به هفته وحدت، اظهار داشت: ولادت پیامبر اعظم (ص) در دوازدهم ربیع‌الاول بنا بر روایت اهل سنت و هفدهم ربیع‌الاول بنا بر روایت شیعه فرصتی برای تقویت انسجام امت اسلامی است. قرآن کریم پس از دعوت به بالاترین مراتب تقوا، بلافاصله امر به وحدت می‌کند و می‌فرماید: «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا». این نشان می‌دهد که وحدت اسلامی بالاترین درجه تقواست و امری نمایشی نیست.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) با وحدت‌بخشی میان قبایل متخاصم عرب توانست تمدن اسلامی را پایه‌گذاری کند و ملت ایران نیز با وحدت توانست انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در برابر تحریم‌ها را با پیروزی پشت سر بگذارد. امروز نیز رمز پیروزی جبهه مقاومت در برابر صهیونیست‌ها و استکبار جهانی در همین وحدت و انسجام است.

حجت‌الاسلام دانیاری با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: حمله رژیم صهیونیستی به سران ارشد یمن بار دیگر نشان داد که این رژیم برای رسیدن به اهداف شوم خود به هیچ انسانی رحم نمی‌کند، اما ملت‌های مسلمان باید با اتحاد و مقاومت در برابر این جنایات بایستند. قرآن کریم می‌فرماید مرگ با عزت و شهادت بهتر از زندگی با ذلت است و این آموزه امروز در یمن و غزه به‌روشنی تجلی یافته است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به برگزاری اجلاس شانگهای اشاره کرد و آن را نشانه افول قدرت آمریکا و شکل‌گیری نظم نوین جهانی دانست و گفت: این اجلاس پیام روشنی برای ملت‌ها داشت که دوران سلطه‌گری آمریکا رو به پایان است.

امام جمعه گیلانغرب همچنین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان کشور را تبریک گفت و حضور پرشور بسیجیان در نماز جمعه را نشانه ایمان و پایداری مردم دانست.