به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تبریک روز ۱۴ آذر، روز داوطلب، حضور نیروهای جمعیت هلال‌احمر را در خدمت‌رسانی به مردم مؤثر، خالصانه و ارزشمند توصیف کرد و اظهار کرد: داوطلبان هلال‌احمر در بحران‌ها از سیل و زلزله تا حوادث مختلف، بدون چشمداشت پای کار می‌ایستند و خداوند به خدمتگزاران مردم اجر دنیا و آخرت می‌دهد.

وی با اشاره به ۱۶ آذر، روز دانشجو، به پیشینه تاریخی این روز پرداخت و گفت: روز دانشجو یادآور ایستادگی نسل دانشگاهی در برابر دخالت‌های خارجی و حادثه تلخ شهادت سه دانشجو در سال ۱۳۳۲ است.

امام جمعه گرگان تأکید کرد: دانشجویان قشر آگاه جامعه‌اند و مسئولیت بیشتری دارند. امروز رسالت دانشگاه تنها گفتن مشکلات نیست؛ دانشگاه باید راه‌حل ارائه کند. مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما حل آن نیازمند تفکر علمی و ارائه مسیر صحیح از سوی نخبگان است.

وی یکی از مسئولیت‌های مهم جامعه دانشگاهی را شناخت دقیق شرایط امروز ایران دانست و گفت: مبارزات طولانی ملت ایران برای استقلال و آزادی، با پیروزی انقلاب اسلامی به ثمر نشست و دانشگاه باید این مقطع مهم تاریخی را به‌درستی تحلیل کند.

نورمفیدی همچنین بر اهمیت توجه به تهدیدات خارجی تأکید کرد و افزود: دشمن ما را رها نمی‌کند؛ دانشگاه باید هوشیار باشد.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنانش با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، جایگاه این بانوی بزرگ را الگویی جهانی برای زنان دانست و گفت: حضرت زهرا (س) در خانه، در حمایت از پدر و همسر، و در عرصه اجتماعی با خطبه فدکیه، چهره‌ای کامل از زن مسلمان ارائه کرد.

وی همچنین ولادت امام خمینی (ره) را گرامی داشت و با اشاره به نقش بی‌بدیل ایشان در تحقق آرمان استقلال و مبارزه با استبداد و استعمار، نسبت به تلاش‌هایی در فضای مجازی برای تخریب شخصیت امام هشدار داد.

وی گفت: اخیراً محتوایی جعلی با استفاده از هوش مصنوعی منتشر کرده‌اند که بخش‌هایی از وصیت‌نامه امام را تحریف و تکه‌تکه کرده و با صدای رهبر انقلاب بازسازی کرده‌اند. این یک دروغ محض است؛ من در جلسه قرائت وصیت‌نامه حضور داشتم.

وی با هشدار درباره جنگ شناختی افزود: امروز دشمنان تلاش می‌کنند با تحریف، شخصیت امام را زیر سوال ببرند. همان‌گونه که در گذشته برای حذف شخصیت‌های بزرگ ابتدا ذهن مردم را تخریب می‌کردند.

امام جمعه گرگان با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: حل مسائل کشور با مُسکن‌دادن ممکن نیست؛ باید به سمت درمان ریشه‌ای رفت و این وظیفه متخصصان و دانشگاهیان است.