معرفی متهم حادثه آتش سوزی بیمارستان قائم رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد استنکاف و اجرای ناقص قوانین توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بروز حادثه آتش سوزی بیمارستان قائم رشت در نشست علنی روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ قرائت و ارجاع آن به قوه قضائیه به تأیید نمایندگان مجلس رسید.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جد پیگیری این پرونده را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد و بر همین اساس با استناد به ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی، گزارش تکمیلی این کمیسیون برای ارجاع به قوه قضائیه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

اسحاقی ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به استناد گزارش‌های متعدد دریافتی و بر اساس مدارک و مستندات موجود، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به دلیل عدم رعایت نظامات مربوط به وظایف دانشگاه در حوزه نظارت بر ایمنی بیمارستان‌ها، مقصر شناخته و به عنوان تنها متهم این پرونده معرفی شده است.

اسحاقی یادآور شد: مطابق گزارش، قصور در انجام وظایف نظارتی دانشگاه علوم پزشکی نسبت به وضعیت ایمنی مراکز درمانی، از عوامل مؤثر در وقوع آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت بوده که در زمان حادثه به فوت ۹ نفر انجامیده و این موضوع ذیل ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مطرح و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است.