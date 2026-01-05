به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه دوشنبه در مراسم شام غریبان حضرت زینب (س) که در مسجد جمعه خلخال برگزار شد، با اشاره به نقش بی‌بدیل فرهنگ عاشورا در حفظ هویت اسلامی جامعه گفت: عشق و ارادت عمیق مردم به امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، مهم‌ترین عامل ماندگاری نهضت حسینی و سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی با تبیین ویژگی‌های شخصیتی و جایگاه والای حضرت زینب (س) افزود: روشنگری‌ها و پیام‌رسانی این بانوی بزرگ اسلام پس از واقعه عاشورا، نقش اساسی در زنده نگه‌داشتن نهضت حسینی داشت و اگر خطبه‌ها و افشاگری‌های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نبود، حقیقت عاشورا به‌درستی در تاریخ ثبت نمی‌شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به خطبه‌های روشنگرانه حضرت زینب (س) در کوفه، شام و مدینه خاطرنشان کرد: این روشنگری‌ها ماهیت پلید بنی‌امیه را آشکار ساخت و چهره واقعی جریان ظلم را به جامعه اسلامی شناساند.

آیت‌الله عاملی ماندگاری نهضت عاشورا را مرهون پیام‌رسانی حضرت زینب (س) دانست و گفت: تثبیت فرهنگ عاشورا نتیجه افشاگری‌ها و روشنگری‌های آن حضرت بود که به شیوه‌ای هوشمندانه و تأثیرگذار انجام شد.

وی با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام افزود: در دنیای معاصر نیز استکبار جهانی با همان تفکر بنی‌امیه، درصدد تضعیف اسلام است و جامعه اسلامی باید با بصیرت، هوشیاری و الگوگیری از سیره حضرت زینب (س) با این تهدیدها مواجه شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، عشق و ارادت مردم خلخال به اهل بیت (ع) را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: برگزاری باشکوه مراسم شام غریبان حضرت زینب (س) در این شهرستان، جلوه‌ای روشن از پیوند عمیق مردم این منطقه با فرهنگ عاشورا و اهل بیت عصمت و طهارت است.

گفتنی است، این مراسم با حضور گسترده عزاداران و به همت هیئت‌های مذهبی خلخال برگزار شد و حاضران با قرائت اشعار مذهبی، مداحی و عزاداری، یاد و نام حضرت زینب کبری (س) را گرامی داشتند.