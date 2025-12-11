  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰

پاسداشت مقام مادر؛ دست‌بوسی مادر توسط آیت‌الله عاملی

اردبیل_ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با ادای احترامی پرشور، دست‌بوسی مادر گرامیشان را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز گرامیداشت مقام مادر، آیت‌الله سیدحسن عاملی با ادای احترامی پرشور، دست‌بوسی مادر گرامیشان را به تصویر کشیدند و بار دیگر بر جایگاه رفیع مادر در آموزه‌های دینی و اخلاقی تأکید کردند.

