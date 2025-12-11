به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز گرامیداشت مقام مادر، آیتالله سیدحسن عاملی با ادای احترامی پرشور، دستبوسی مادر گرامیشان را به تصویر کشیدند و بار دیگر بر جایگاه رفیع مادر در آموزههای دینی و اخلاقی تأکید کردند.
