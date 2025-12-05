به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید صفدری در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه شهر جدید مهستان، فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو را تبریک گفت و یاد شهدای دانشجو را گرامی داشت.

وی با اشاره به منظومه مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانشجویان، گفت: این خواسته‌ها یک مجموعه منسجم و حکیمانه است که در آن ایمان، علم، معنویت، سیاست، نقد و سازندگی در کنار هم معنا پیدا می‌کند.

امام‌جمعه شهر جدید مهستان بابیان اینکه دانشجوی تراز انقلاب باید هم اخلاق اسلامی را در خود متجلی کند و هم قدرت نقد سازنده داشته باشد، افزود: دانشجو باید دغدغه امت اسلامی را داشته باشد و در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کند.

میلاد حضرت زهرا (س)؛ روز زن و الگوی سوم زن مسلمان ایرانی

صفدری با تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و نام‌گذاری این روز به‌عنوان «روز زن» و «روز مادر»، تصریح کرد: در منطق قرآن، تقابل تکاثر و کوثر، تقابل دنیاگرایی و برکت حقیقی است لذا زندگی حضرت زهرا (س) نمونه کامل زندگی کوثری است که ذره‌ای تکاثر در آن راه ندارد.

وی با تأکید بر اینکه الگو باید معیار تعالی باشد نه مشابهت سلیقه‌ای، گفت: حضرت زهرا (س) الگوی جامع مسئولیت‌پذیری است؛ الگویی که هم مسئولیت در برابر خانواده و هم در برابر جامعه و آرمان‌های الهی را در برمی‌گیرد.

خطیب جمعه مهستان با اشاره به حضور بانوان ایرانی در دوران انقلاب و دفاع مقدس، افزود: زن مسلمان ایرانی نه در چارچوب سنت زده شرقی تعریف می‌شود و نه اسیر نگاه غربی مدرن است؛ بلکه الگویی مستقل، تمدن ساز و الهام‌بخش برای زنان جهان ارائه کرده است.

صفدری جنگ رسانه‌ای و فرهنگی دشمن علیه حجاب و هویت زن مسلمان را ناشی از اثرگذاری این الگو دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند الگوی زن مسلمان ایرانی تضعیف شود، زیرا این الگو تهدیدی واقعی برای فرهنگ مبتذل غربی است.

چالش قیمت بنزین؛ اصلاح همراه با عدالت و مدیریت

امام‌جمعه مهستان در بخش دیگری به موضوع قیمت بنزین پرداخت و ثبات طولانی‌مدت قیمت را عامل ایجاد یارانه پنهان، تشدید قاچاق و افزایش فشار بر منابع کشور دانست و گفت: هر دو عامل نشان می‌دهد که ادامه وضع موجود منطقی نیست.

صفدری با هشدار درباره آثار تورمی افزایش قیمت سوخت، تأکید کرد: اصلاح قیمت باید همراه با سیاست‌های مکمل، ازجمله تولید و واردات خودروهای کم‌مصرف، مصرف بهینه، جلوگیری جدی از قاچاق و نظارت دقیق باشد لذا اصلاح تدریجی بدون اصلاحات ساختاری، فقط مشکل را به نقطه‌ای دیگر منتقل می‌کند.

اسراف؛ کمک ناخواسته به دشمن

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اسراف افزود: هدر رفت انرژی، نان و کالاهای اساسی تهدیدی علیه امنیت ملی و معیشت مردم است لذا مبارزه با اسراف یک تکلیف دینی، اخلاقی و اقتصادی است.

امام‌جمعه مهستان خواستار قانون‌گذاری و نظارت هوشمند در حوزه مصرف انرژی شد و تجربه کشورهایی نظیر ژاپن، آلمان، دانمارک و کره جنوبی در مهار مصرف را نمونه‌ای قابل‌توجه دانست و تأکید کرد: ترکیب قانون، فناوری، فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم چهار ضلع موفقیت در مقابله با اسراف است.

تحولات منطقه؛ هشدار درباره تشدید تنش در مرز لبنان

صفدری در بخش دیگری به تشدید فضای جنگی در مرز لبنان و فلسطین اشغالی اشاره کرد و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس و فشار برای خلع سلاح حزب‌الله و دیگر گروه‌های مقاومت، در پی کاهش هزینه هرگونه جنگ احتمالی هستند، اما این اقدامات اعترافی آشکار به ناتوانی آن‌ها در مقابله مستقیم با مقاومت است.

وی در خاتمه با تمجید از خویشتن‌داری حساب‌شده حزب‌الله، افزود: اگر جنگ اجتناب‌ناپذیر شود، میدان نبرد برای صهیونیست‌ها به باتلاقی ویرانگر تبدیل خواهد شد لذا مسیر جبهه مقاومت، مسیر جهاد و ایستادگی تا پیروزی نهایی است.