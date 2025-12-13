  1. استانها
  2. فارس
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۱

دبیری: توزیع عادلانه سوخت هدف طرح جدید نرخ بنزین در فارس است

شیراز- سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس با اشاره به اجرای طرح جدید مدیریت سوخت، هدف اصلی آن را توزیع عادلانه سوخت و استفاده حداکثری از سوخت پاک CNG عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن دبیری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را توزیع عادلانه سوخت، ایجاد تنوع در سبد سوختی، استفاده از سوخت پاک CNG، بهره‌گیری حداکثری از کارت سوخت شخصی و مدیریت بهینه انرژی اعلام کرد.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس با ابراز امیدواری نسبت به تحقق دستاوردهای مثبت این طرح، از همکاری و همراهی مدیران ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستانی و استانی، پلیس امنیتی و اقتصادی استان، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج، صنف جایگاه‌داران، ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی منطقه، کارکنان و پرسنل واحدهای مختلف منطقه و همچنین مردم شریف استان فارس قدردانی کرد.

