خاموشی: نقشه‌های دشمن با هدایت‌های رهبری و انسجام مردم نقش بر آب شد

سیمرغ - فرمانده هوانیروز گفت: با انسجام مردم و هدایت‌های رهبری، تمام نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قاسم خاموشی شامگاه جمعه در مراسم یادواره سرلشکر خلبان شهید احمد کشوری با اشاره به اهمیت ترویج یاد و خاطره شهدا، گفت: شهدا برای حفظ تمامیت ارضی، امنیت و نظام اسلامی از جان و خانواده خود گذشتند و این وظیفه ماست که این حقیقت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی چهار جنگ مهم در تاریخ معاصر ایران را مرور کرد و اظهار داشت: در جنگ جهانی اول، کشور با اشغال مواجه شد و بیش از ۹ میلیون نفر بر اثر قحطی جان خود را از دست دادند. در جنگ جهانی دوم با وجود اعلام بی‌طرفی، ایران دوباره اشغال شد و چهار میلیون نفر قربانی گرسنگی شدند.

فرمانده هوانیروز ارتش، جنگ هشت ساله با رژیم بعث عراق را سومین نبرد بزرگ خواند و افزود: در این جنگ حتی با حمایت تمام قدرت‌های جهانی از دشمن، هیچ وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگرفت و تعداد شهدای این دوران کمتر از ۲۰۰ هزار نفر بود. این موفقیت مرهون تدبیر امامین انقلاب و جانفشانی رزمندگان است.

امیر خاموشی همچنین جنگ ۱۲ روزه را چهارمین نبرد مهم ایران نامید و تصریح کرد: دشمن با برنامه ۲۰ ساله قصد از پا درآوردن جمهوری اسلامی را داشت، اما با انسجام مردم و هدایت‌های رهبری، تمام نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن دانشمندان و نخبگان علمی در این جنگ، آن را نشانه دنائت دشمنان نظام خواند.

وی به یک عملیات موشکی اشاره کرد و گفت: در عملیاتی ۷۰ موشک به سمت رژیم صهیونیستی شلیک شد و برای این موفقیت ۴۰ شهید تقدیم شد تا دشمنی که با پیشرفته‌ترین تجهیزات به میدان آمده بود، زمین‌گیر شود.

فرمانده هوانیروز در ادامه ویژگی‌های اخلاقی و عملیاتی شهید احمد کشوری را تشریح کرد و افزود: شهید کشوری اولین داوطلب برای شکستن محاصره و امدادرسانی به مردم پاوه بود و با وجود سختی و پیچیدگی منطقه، با شجاعت و راسخ‌قدم در میدان حاضر شد و در یکی از عملیات‌ها حتی با جراحت شدید از بیمارستان مستقیم به نبرد رفت و روحیه جهادی خود را نشان داد.

امیر خاموشی یادآور شد: وظیفه ما حفظ و نشر دستاوردهای شهدا و انتقال این الگوهای فداکاری به نسل‌های آینده است تا ملت ایران همواره مسیر امنیت و استقلال خود را با اقتدار ادامه دهد.

