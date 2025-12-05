به گزارش خبرنگار مهر، امیر قاسم خاموشی شامگاه جمعه در مراسم یادواره سرلشکر خلبان شهید احمد کشوری با اشاره به اهمیت ترویج یاد و خاطره شهدا، گفت: شهدا برای حفظ تمامیت ارضی، امنیت و نظام اسلامی از جان و خانواده خود گذشتند و این وظیفه ماست که این حقیقت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی چهار جنگ مهم در تاریخ معاصر ایران را مرور کرد و اظهار داشت: در جنگ جهانی اول، کشور با اشغال مواجه شد و بیش از ۹ میلیون نفر بر اثر قحطی جان خود را از دست دادند. در جنگ جهانی دوم با وجود اعلام بی‌طرفی، ایران دوباره اشغال شد و چهار میلیون نفر قربانی گرسنگی شدند.

فرمانده هوانیروز ارتش، جنگ هشت ساله با رژیم بعث عراق را سومین نبرد بزرگ خواند و افزود: در این جنگ حتی با حمایت تمام قدرت‌های جهانی از دشمن، هیچ وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگرفت و تعداد شهدای این دوران کمتر از ۲۰۰ هزار نفر بود. این موفقیت مرهون تدبیر امامین انقلاب و جانفشانی رزمندگان است.

امیر خاموشی همچنین جنگ ۱۲ روزه را چهارمین نبرد مهم ایران نامید و تصریح کرد: دشمن با برنامه ۲۰ ساله قصد از پا درآوردن جمهوری اسلامی را داشت، اما با انسجام مردم و هدایت‌های رهبری، تمام نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن دانشمندان و نخبگان علمی در این جنگ، آن را نشانه دنائت دشمنان نظام خواند.

وی به یک عملیات موشکی اشاره کرد و گفت: در عملیاتی ۷۰ موشک به سمت رژیم صهیونیستی شلیک شد و برای این موفقیت ۴۰ شهید تقدیم شد تا دشمنی که با پیشرفته‌ترین تجهیزات به میدان آمده بود، زمین‌گیر شود.

فرمانده هوانیروز در ادامه ویژگی‌های اخلاقی و عملیاتی شهید احمد کشوری را تشریح کرد و افزود: شهید کشوری اولین داوطلب برای شکستن محاصره و امدادرسانی به مردم پاوه بود و با وجود سختی و پیچیدگی منطقه، با شجاعت و راسخ‌قدم در میدان حاضر شد و در یکی از عملیات‌ها حتی با جراحت شدید از بیمارستان مستقیم به نبرد رفت و روحیه جهادی خود را نشان داد.

امیر خاموشی یادآور شد: وظیفه ما حفظ و نشر دستاوردهای شهدا و انتقال این الگوهای فداکاری به نسل‌های آینده است تا ملت ایران همواره مسیر امنیت و استقلال خود را با اقتدار ادامه دهد.