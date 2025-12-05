به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه سومین دوره المپیاد برنامهنویسی و هوش مصنوعی کودکان و نوجوانان، برگزار شد.
یک برنامه نویس کودک، در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران از آموزش برنامهنویسی به ۱۱۰ هزار کودک و نوجوان ایرانی خبر داد و افزود: بیش از ۲۲۰ نوجوان ایرانی از این مجموعه موفق به دریافت بالاترین سطح مدرک برنامهنویسی دورههای آنلاین دانشگاه هاروارد شدهاند.
وی هدف این دورهها را «تربیت نسل تولیدکننده فناوری» عنوان کرد و گفت: مسیر آموزشی این آکادمی بر اساس تأکیدات مقامات بر اهمیت هوش مصنوعی تنظیم شده است.
ابراهیمی با اشاره به همکاری با وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: ارائه سرفصلهای آموزشی به این وزارتخانه باعث شده برنامهنویسی در سه سال اخیر وارد کتابهای درسی شود.
وی بر لزوم توانمندسازی معلمان و دور شدن نظام آموزشی از «حفظیات» به سمت آموزش تفکر و مهارتهای کاربردی تأکید کرد.
این مدرس برنامهنویسی در ادامه خواستار توجه جدیتر به حوزه هوش مصنوعی شد و پیشنهاد ایجاد «وزارت هوش مصنوعی» را مطرح کرد.
به گفته او، این حوزه میتواند درآمدی فراتر از نفت برای کشور ایجاد کند.
وی در پایان تصریح کرد هدف این مجموعه توانمندسازی آنان برای راهاندازی کسبوکار در داخل کشور است.
