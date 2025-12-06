تحلیل شرایط گروه تیم ملی فوتبال ایران با حریفان؛ نه زندگی و نه مرگبار!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ جمعه شب در واشنگتن برگزار شد و ۴۸ تیم حاضر در این دوره حریفان خود را شناختند. در این مراسم که مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی بود، تیم ملی ایران در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در تحلیل گروه ایران عنوان کرد بلژیک به‌عنوان «تیم قدرتمند و مدعی شاخص» گروه شناخته می‌شود.

همچنین ایران و مصر، همراه با نیوزیلند «رقبای جدی اما غیرمدعی»؛ یعنی تیم‌هایی که شانس دارند اما در دسته مدعیان قهرمانی یا صعود قطعی قرار نمی‌گیرند حضور دارند.

از نگاه AP، این گروه برای ایران فرصتی با چالش است که نه آسان و نه مرگبار است. ایران در گروهی قرار گرفته که امکان موفقیت دارد، اما شرایط پیچیده است.

حضور بلژیک به‌عنوان مدعی اصلی گروه، ایران را از شانس اول قهرمانی دور می‌کند.

همچنین مصر و نیوزیلند به‌عنوان رقیب‌های قابل مدیریت‌تر فرصتی برای ایران فراهم می‌کنند تا با تمرکز بر این بازی‌ها، امتیازگیری کرده و در مسیر صعود باقی بماند.

با توجه به فرمت ۴۸ تیمی، حتی رتبه دوم یا سوم گروه ممکن است به صعود ختم شود.

بنابراین ایران اگر با هوشمندی و تمرکز وارد مسابقات شود شانس عبور از گروه را دارد. از نگاه این رسانه، شاگردان امیر قلعه‌نویی مدعیان شاخص نیستند اما حریف دست و پا بسته ای هم نیستند.