وحشت در شرق کنگو پس از تصرف یک شهر راهبردی توسط شورشیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «افریکانیوز»، شهر اوویرا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، پس از تصرف توسط شورشیان ۲۳ مارس، در فضایی از ترس و بی‌ثباتی فرو رفته است.

شهر اوویرا، آخرین پایگاه دولت در استان ساو کالوو، به شمار می‌رود و کنترل آن، به شورشیان، این امکان را می‌دهد تا یک کریدور گسترده نفوذ در شرق کنگو ایجاد کنند.

براساس اظهارات شاهدان عینی، غیرنظامیان هنگام تلاش برای فرار، در تیراندازی متقابل گرفتار شده‌اند و دست‌کم چندین نفر جان خود را از دست داده‌اند. برخی منابع محلی، شمار کشته‌ها را بیش از ۴۰۰ نفر و تعداد آوارگان را حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند.

با وجود توافق صلح میان رؤسای جمهور کنگو و رواندا، اوضاع همچنان در شرق کنگو ناپایدار است. خیابان‌ها در اوویرا خلوت و بانک‌ها بسته‌اند. نیروهای ۲۳ مارس در سطح شهر گشت‌زنی می‌کنند و ساکنان پس از غروب آفتاب، از خانه‌های خود خارج نمی‌شوند.

پیشروی شورشیان، نگرانی‌ها درباره گسترش مناقشه به کشورهای همسایه، به‌ویژه بوروندی را افزایش داده است. ایالات متحده نیز رواندا را به حمایت از حملات شورشیان و نقض توافق صلح متهم کرده و درباره این اقدامات هشدار داده است.

تلاش‌های منطقه‌ای برای حل بحران ادامه دارد، اما شهروندان اوویرا همچنان در شرایط اضطراری و عدم اطمینان از آینده، زندگی روزمره خود را سپری می‌کنند.

گروه ۲۳ مارس، یک گروه شورشی مسلح در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو است که عمدتاً از اعضای سابق ارتش ملی کنگو تشکیل شده است. این گروه نام خود را از توافقنامه ۲۳ مارس ۲۰۰۹ می‌گیرد، که در آن زمان، شورشیان و دولت کنگو به توافق رسیدند، اما گروه بعداً از آن توافق خارج شد و به اقدام مسلحانه علیه دولت روی آورد.