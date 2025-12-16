به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افریکانیوز، شورشیان ۲۳ مارس در استان کیوو جنوبی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، عقبنشینی مشروط نیروهای خود از شهر راهبردی اویرا را اعلام کردند.
در بیانیهای که این گروه شورشی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، آمده است که این عقبنشینی در راستای اعتمادسازی و با هدف حمایت از مذاکرات جاری در چارچوب صلح دوحه صورت میگیرد.
مقامات کنگویی و نمایندگان شورشیان در این مذاکرات تلاش دارند تا به درگیریها پایان دهند و روند گفتوگوهای صلح را تقویت کنند.
شهر اویرا، پیشتر به دست شورشیان ۲۳ مارس افتاده بود و این پیشروی، با وجود توافق میان رؤسای جمهوری کنگو و رواندا در اوایل دسامبر، تنشها را افزایش داده و باعث آوارگی تعداد زیادی از غیرنظامیان شد. پیشروی شورشیان با انتقاد شدید دولت کینشاسا و جامعه بینالمللی روبهرو شد و روند شکننده صلح را تهدید کرد.
با وجود این عقبنشینی مشروط، تحلیلگران هشدار میدهند که شرایط اعلامشده و اهداف راهبردی گروه ممکن است اجرای آن را با چالش مواجه کند. وضعیت در شرق کنگو همچنان ناپایدار است و نگرانیها درباره وخامت اوضاع انسانی، هر روز بیشتر میشود.
