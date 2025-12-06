وزارت صمت هنوز مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی را صادر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به صدور مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی واردات این خودروها که بر اساس این قانون می‌توانست برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ واحد درصد تعیین شود، مطابق آیین‌نامه‌ها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.

بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، می‌توانست تأثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا داشته باشد.