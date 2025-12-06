  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

وزارت صمت هنوز مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی را صادر نکرده است

وزارت صمت هنوز مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی را صادر نکرده است

بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد با وجود تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی در قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت صمت از ظرفیت قانونی مذکور بهره‌برداری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به صدور مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی واردات این خودروها که بر اساس این قانون می‌توانست برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ واحد درصد تعیین شود، مطابق آیین‌نامه‌ها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.

بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، می‌توانست تأثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

کد خبر 6679216
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها