تصادف در محور فسا - داراب، ۲ کشته و ۳ مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق سلیمی گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف رانندگی در محور مواصلاتی فسا-داراب، بلافاصله مأموران به همراه دیگر نیروهای امدادی برای بررسی حادثه به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران در بررسی‌های اولیه مشاهده کردند سواری جک با ۵ سرنشین به شدت با یک دستگاه کامیون برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه شمالی استان فارس تصریح کرد: در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان جک در دم فوت و راننده و ۲ سرنشین دیگر نیز مجروح و راهی بیمارستان شدند.

سرهنگ سلیمی با بیان اینکه کارشناس پلیس‌راه علت این تصادف را ۵۰ درصد از سوی راننده جک به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و ۵۰ درصد نیز راننده کامیون به دلیل عدم رعایت حق تقدم اعلام کرد و به رانندگان هشدار داد از عجله و شتاب بی‌مورد حین رانندگی خودداری و برای حفظ سلامتی خود و همسفران به قوانین رانندگی احترام بگذارند تا شاهد چنین حوادث دلخراش نباشیم.