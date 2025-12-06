  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

صلواتی: مرحله دوم اعتبار طرح «یسنا» در کردستان واریز شد

سنندج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از واریز مرحله دوم اعتبار طرح «یسنا» ویژه حمایت غذایی از مادران باردار و خانواده‌های دارای کودک زیر دو سال در سه دهک نخست درآمدی خبر داد.

برهان صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح «یسنا» در سال جاری، گفت: این طرح با هدف حمایت تغذیه‌ای از مادران باردار و خانواده‌های دارای کودک شیرخوار زیر دو سال و بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای سه دهک اول درآمدی اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: مرحله دوم این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و ستاد ملی جمعیت در سطح کشور آغاز شده و در قالب آن مبلغ ۶۵۰ هزار تومان اعتبار خرید بسته غذایی به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول در کردستان واریز شده است.

وی با تشریح جزئیات بسته غذایی طرح «یسنا» افزود: این بسته شامل گروه‌های اصلی مواد غذایی مانند لبنیات، پروتئین‌ها، حبوبات، غلات، چربی‌ها، میوه و سبزیجات، مغزیجات و همچنین پوشک رایگان است. به گفته صلواتی، مادران باردار و خانواده‌های دارای کودک زیر دو سال تا دهم دی‌ماه فرصت دارند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از این اعتبار استفاده کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به شیوه‌های اطلاع از میزان اعتبار گفت: سرپرستان خانوار می‌توانند از طریق بازوی رسمی کالابرگ در پیام‌رسان بله به آدرس @fcs_bot، کد دستوری ‎#۱۴۶۳ ۵۰۰ ‎، شماره تلفن ۶۳۶۹–۰۲۱ یا مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از موجودی اعتبار خود مطلع شوند.

صلواتی همچنین افزود: تعیین دهک درآمدی سرپرستان خانوار از طریق مراجعه به سایت hemayat.mcls.gov.ir امکان‌پذیر است و پیامک اطلاع‌رسانی واریز اعتبار نیز با سرشماره v.refah برای مشمولان ارسال شده است.

وی یادآور شد: مرحله نخست طرح «یسنا» در مردادماه سال ۱۴۰۴ اجرا شده بود و اجرای مرحله دوم آن نیز با هدف تقویت امنیت غذایی مادران باردار و نوزادان در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.

