صلواتی: مرحله دوم اعتبار طرح «یسنا» در کردستان واریز شد

برهان صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح «یسنا» در سال جاری، گفت: این طرح با هدف حمایت تغذیه‌ای از مادران باردار و خانواده‌های دارای کودک شیرخوار زیر دو سال و بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای سه دهک اول درآمدی اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: مرحله دوم این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و ستاد ملی جمعیت در سطح کشور آغاز شده و در قالب آن مبلغ ۶۵۰ هزار تومان اعتبار خرید بسته غذایی به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول در کردستان واریز شده است.

وی با تشریح جزئیات بسته غذایی طرح «یسنا» افزود: این بسته شامل گروه‌های اصلی مواد غذایی مانند لبنیات، پروتئین‌ها، حبوبات، غلات، چربی‌ها، میوه و سبزیجات، مغزیجات و همچنین پوشک رایگان است. به گفته صلواتی، مادران باردار و خانواده‌های دارای کودک زیر دو سال تا دهم دی‌ماه فرصت دارند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از این اعتبار استفاده کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به شیوه‌های اطلاع از میزان اعتبار گفت: سرپرستان خانوار می‌توانند از طریق بازوی رسمی کالابرگ در پیام‌رسان بله به آدرس @fcs_bot، کد دستوری ‎#۱۴۶۳ ۵۰۰ ‎، شماره تلفن ۶۳۶۹–۰۲۱ یا مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از موجودی اعتبار خود مطلع شوند.

صلواتی همچنین افزود: تعیین دهک درآمدی سرپرستان خانوار از طریق مراجعه به سایت hemayat.mcls.gov.ir امکان‌پذیر است و پیامک اطلاع‌رسانی واریز اعتبار نیز با سرشماره v.refah برای مشمولان ارسال شده است.

وی یادآور شد: مرحله نخست طرح «یسنا» در مردادماه سال ۱۴۰۴ اجرا شده بود و اجرای مرحله دوم آن نیز با هدف تقویت امنیت غذایی مادران باردار و نوزادان در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.