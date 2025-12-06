  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

والیبال دانش‌آموزان جهان - چین

پیروزی پسران و دختران دانش‌آموز ایران در نخستین مسابقه

پیروزی پسران و دختران دانش‌آموز ایران در نخستین مسابقه

رقابت‌های والیبال قهرمانی دانش آموزان جهان در چین در حال برگزاری است و تیم‌های والیبال دانش‌آموزان دختر و پسر ایران در اولین دیدار به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان از امروز شنبه ۱۵ آذر در شانگلو چین آغاز شد و تیم ملی پسران در اولین دیدار از بازی گروهی برابر نیجریه به میدان رفت و موفق به شکست این تیم شد.

پسران دانش آموز ایران در دو ست و با نتیجه دو بر صفر موفق به شکست نیجریه شدند. تیم ملی والیبال پسران دانش آموز ایران فردا یکشنبه ۱۶ آذر در دومین بازی گروهی خود به مصاف چین می‌روند.

برتری تیم دختران دانش آموز برابر هند

همچنین تیم والیبال دانش‌آموزی دختران امروز در اولین دیدار خود به مصاف تیم هند رفت و در دو ست موفق به شکست این تیم شد. دختران دانش آموز ایران در دو ست با برتری ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲ و با نتیجه دو بر صفر موفق به شکست تیم هند شدند.

تیم‌ملی والیبال دختران دانش‌آموز ایران امروز در دومین بازی به مصاف اوگاندا می‌روند.

کد خبر 6679380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رها IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      درود.این پیروزی‌های شیرین نشون می‌ده پشتکار و انگیزه نسل جوون ما چقدر قویه. درست مثل تیم‌های بزرگی که حامیان قدرتمند دارن...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها