به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای والیبال قهرمانی دانشآموزان جهان از امروز شنبه ۱۵ آذر در شانگلو چین آغاز شد و تیم ملی پسران در اولین دیدار از بازی گروهی برابر نیجریه به میدان رفت و موفق به شکست این تیم شد.
پسران دانش آموز ایران در دو ست و با نتیجه دو بر صفر موفق به شکست نیجریه شدند. تیم ملی والیبال پسران دانش آموز ایران فردا یکشنبه ۱۶ آذر در دومین بازی گروهی خود به مصاف چین میروند.
برتری تیم دختران دانش آموز برابر هند
همچنین تیم والیبال دانشآموزی دختران امروز در اولین دیدار خود به مصاف تیم هند رفت و در دو ست موفق به شکست این تیم شد. دختران دانش آموز ایران در دو ست با برتری ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲ و با نتیجه دو بر صفر موفق به شکست تیم هند شدند.
تیمملی والیبال دختران دانشآموز ایران امروز در دومین بازی به مصاف اوگاندا میروند.
نظر شما