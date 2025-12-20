تداوم صدرنشینی شهر آرکا و تداوم بدون شکست بودن شاگردان لی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم لیگ برتر والیبال زنان امروز (شنبه ۲۹ آذر) با پنج دیدار در شهرهای رفسنجان، آمل، امیدیه، گلپایگان و تهران پیگیری و دیدار شهر شیراز به دلیل وضعیت آب و هوایی کشور لغو و به زمان دیگری موکول شد.

شاهین با شکست ملوان در تهران به رتبه دوم صعود کرد

خانه والیبال تهران در نخستین دیدار این هفته میزبان دو تیم ملوان تهران و شاهین بندرعامری بود. تیم ملوان در ست نخست این بازی ۲۵ بر ۱۴ فاتح میدان شد اما در ست دوم ۱۸ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کرد تا به رغم میزبانی دو تیم یک بر یک برابر شوند. در ست سوم و چهارم هم تیم شاهین بندرعامری ۲۵ بر ۲۱ و ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا سه بر یک فاتح این دیدار شود و برد ارزشمندی در تهران به دست آورد. شاهین بندر عامری با این پیروزی سه امتیازی به رتبه دوم جدول صعود کرد تا نتایج دیگر دیدارهای هفته چهارم جایگاه نهایی این تیم مشخص کند.

تداوم صدرنشینی شهر آرکا با شکست پدیده در گلپایگان

در دیگر دیدار این هفته تیم شهر آرکا صدرنشین گروه دوم میهمان پدیده صنعت اوج گلپایگان بود. تیم آرکا در ست‌های اول و دوم با اختلاف امتیاز زیادی میزبان خود را شکست داد به گونه‌ای که تیم پدیده در ست اول ۱۵ امتیاز و در ست دوم تنها ۱۱ امتیاز کسب کرد. ست سوم این مسابقه نیز ۲۵ بر ۱۹ به سود آرکا به پایان رسید تا این تیم با شکست پدیده در گلپایگان به صدرنشینی خود در گروه دوم با ۴ برد و ۱۲ امتیاز تداوم بخشد.

چهارمین برد متوالی سایپا تهران در رفسنجان به دست آمد

سایر دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر زنان از ساعت ۱۴ شروع شد و تیم صنعت مس در سالن ۹ ی دی رفسنجان میزبان سایپا تهران بود. سایپا در ست‌های اول تا سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶و ۲۵ بر ۲۱ میزبان خود را شکست داد تا به چهارمین برد متوالی خود دست یابد و با ۱۲ امتیاز در صدر گروه نخست مسابقات باقی بماند.

ماجان مازندران همچنان بدون شکست

شاگردان لی دو هی در تیم ماجان مازندران این هفته در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل میزبان مقاومت شهرداری تبریز بودند، یکی از حساس‌ترین دیدارها که ماجان مازندران تیم دوم جدول با ۳ برد و ۸ امتیاز به مصاف مقاومت شهرداری تبریز تیم سوم جدول رفت. مقاومت در ست اول این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد اما در ست دوم نتیجه را ۲۵ بر ۲۳ واگذار کرد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند. تیم ماجان در ست سوم با اقتدار ۲۵ بر ۸ حریف را شکست داد تا تنها یک گام تا چهارمین برد خود در این فصل از رقابت‌ها فاصله داشته باشد. شاگردان لی دو هی در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این دیدار شوند و به چهارمین برد متوالی خود دست یابند و ۱۱ امتیازی شوند.