داروی کاهش وزن «ریتاتروتاید» مجوز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، پوریا ترکمان گفت: این فرآورده که در برخی کانال‌ها به صورت قاچاق معرفی می‌شود، هنوز در مرحله پژوهشی است و هیچ مجوزی از مراجع معتبر جهانی دریافت نکرده است.

وی افزود: مطالعات بالینی ریتاتروتاید هنوز تکمیل نشده و طبق اعلام منابع بین‌المللی، این دارو در هیچ کشوری از جمله کشور سازنده در دسترس عموم قرار ندارد.

ترکمان گفت: عرضه غیرقانونی چنین دارویی، حتی در صورت کسب مجوز احتمالی در آینده، می‌تواند سلامت مردم را با خطر جدی مواجه کند.

وی افزود: نگهداری آن باید در دمای کنترل شده یخچال انجام شود و هر گونه اختلال در این شرایط، ساختار و کارآیی آن را از بین می‌برد.

ترکمان ادامه داد: تجربه‌های مختلف در ایران و جهان نشان داده بسیاری از داروهای قاچاق آلوده، بی‌اثر یا دارای ناخالصی‌های خطرناک هستند و در مواردی موجب آسیب‌های جدی شده‌اند.

وی گفت: داروهای استاندارد و دارای مجوز برای مدیریت چاقی در کشور موجود است و بیماران باید درمان کاهش وزن را صرفاً زیر نظر پزشک متخصص و با استفاده از داروهای مجاز انجام دهند.