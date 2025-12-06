  1. سلامت
داروی کاهش وزن «ریتاتروتاید» مجوز ندارد

کارشناس دبیرخانه فهرست رسمی دارویی کشور، نسبت به انتشار تبلیغات داروی ضدچاقی با نام ریتاتروتاید (Retatrutide) در فضای مجازی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، پوریا ترکمان گفت: این فرآورده که در برخی کانال‌ها به صورت قاچاق معرفی می‌شود، هنوز در مرحله پژوهشی است و هیچ مجوزی از مراجع معتبر جهانی دریافت نکرده است.

وی افزود: مطالعات بالینی ریتاتروتاید هنوز تکمیل نشده و طبق اعلام منابع بین‌المللی، این دارو در هیچ کشوری از جمله کشور سازنده در دسترس عموم قرار ندارد.

ترکمان گفت: عرضه غیرقانونی چنین دارویی، حتی در صورت کسب مجوز احتمالی در آینده، می‌تواند سلامت مردم را با خطر جدی مواجه کند.

وی افزود: نگهداری آن باید در دمای کنترل شده یخچال انجام شود و هر گونه اختلال در این شرایط، ساختار و کارآیی آن را از بین می‌برد.

ترکمان ادامه داد: تجربه‌های مختلف در ایران و جهان نشان داده بسیاری از داروهای قاچاق آلوده، بی‌اثر یا دارای ناخالصی‌های خطرناک هستند و در مواردی موجب آسیب‌های جدی شده‌اند.

وی گفت: داروهای استاندارد و دارای مجوز برای مدیریت چاقی در کشور موجود است و بیماران باید درمان کاهش وزن را صرفاً زیر نظر پزشک متخصص و با استفاده از داروهای مجاز انجام دهند.

