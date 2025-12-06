۲ پیام مهم هلاکت ابوشباب برای تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، جکی خوری، تحلیلگر امور عربی در رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به روزنامه عبری زبان هاآرتص گفت که اعلام خبر کشته شدن یاسر ابوشباب تنها یک رویداد امنیتی داخلی نوار غزه نیست، بلکه شکاف عظیم بین روایت تبلیغاتی تل آویو و واقعیت پیچیده غزه را نشان می‌دهد.

وی می‌افزاید که هلاکت ابوشباب نشان داد که شخصی که در نهادهای امنیتی، نظامی و رسانه‌ای اسرائیل به عنوان «جایگزین حماس» یا «حاکم غزه بعد از جنگ» معرفی می‌شد، حتی در محدوده کوچک فعالیت خود نتوانست دوام بیاورد.

او تأکید کرد که کشته شدن ابوشباب تقریباً هیچ‌کس را در غزه غافلگیر نکرد، زیرا بسیاری از مردم غزه او را خطری برای خود یا کانونی برای آزار و اذیت می‌دانستند. نتیجه هلاکت ابوشباب نیز کاملاً مشخص است و آن اینکه هیچ قدرتی به اندازه کافی قوی نیست که از همکاران اسرائیل در غزه محافظت کند.

وی افزود: ابوشباب حتی در قبیله خود یعنی الترابین محبوبیت نداشت و آنها پس از مرگش بلافاصله از وی برائت جستند. الترابین در بیانیه خود به مناسبت کشته شدن ابوشباب نوشت که او "فصلی تاریک" را نمایندگی می‌کرد و مرگ او شرم قبیله را به پایان رساند.

این بیانیه همچنین وعده داد که به کسی از افراد قبیله اجازه نخواهند داد به شبه‌نظامیانی بپیوندد که به اشغالگران خدمت می‌کنند.

وی در پایان تأکید کرد که کشته شدن ابوشباب دو درس مهم داشت. اول اینکه اسرائیل نمی‌تواند یک دیکتاتور را برای حاکمیت غزه تولید کند، ابوشباب در ظاهر قدرتمند بود، اما در واقع حلقه‌ای ضعیف بود که بر سلاح، هرج و مرج و بازی دوگانه بین نیروهای بومی و رژیم صهیونیستی تکیه داشت. این اتفاق همچنین نشان داد که غزه مکانی نیست که بتوان کسی را به عنوان حاکم به آن تحمیل کرد.