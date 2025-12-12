به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلیلیمقدم صبح جمعه در سفر به شهرستان بوانات و بازدید از برخی باغهای گردو، اظهار کرد: تنشهای آبی و خشکسالی، اصلیترین چالش باغداران این منطقه است و همین شرایط موجب افزایش بروز آفات مهمی مانند کرم خراط شده است.
وی افزود: برای کنترل مؤثر این آفات، ابتدا باید مشکلات مربوط به آبیاری، بهداشت باغی، هرس اصولی و تغذیه مناسب درختان بهدرستی اصلاح و مدیریت شود و سپس اقدامات حفاظتی میتواند نتیجهبخش باشد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در استان فارس گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عملیات کنترل بیولوژیک آفات را در برخی باغها به بهترین شکل اجرا کرده است.
جلیلیمقدم اظهار امیدواری کرد: با تأمین و جذب اعتبارات لازم، این طرحهای بیولوژیک گسترش یابد و سطح بیشتری از باغهای گردو در استان فارس تحت پوشش این برنامهها قرار گیرد.
نظر شما