بهروز آذر: موضوع جایگاه زن و مقام مادر محدود به یک هفته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه هفته زن وگرامیداشت مقام مادر، به همت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و به میزبانی سازمان حفاظت از محیطزیست برگزار شد.
این مراسم با هدف تبیین جایگاه زن در اندیشه اسلامی، ارائه توانمندیها و دستاوردهای بانوان کشور و برجستهسازی نقشآفرینی آنان در حوزه محیط زیست و حکمرانی برگزار و زهرا معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت حضور داشتند.
زهرا بهروزآذر در این آئین گفت: زنان، بهواسطه محبت و عطوفت مادرانهای که در وجودشان نهاده شده، بهترین و مؤثرترین مراقبان هستند؛ و چه رسالتی ارزشمندتر از مراقبت از زمین و محیط زیست؟ اطمینان دارم این نگاه در دولت چهاردهم با جدیت دنبال خواهد شد و ما نیز در این مسیر همراه ایشان خواهیم بود تا بتوانیم از این سرمایه عظیم کشور صیانت کنیم.
وی به بیانات اخیر رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری، دلگرمکننده برای زنان و تذکری آموزنده برای مردان بود. ایشان تأکید کردند زن و مرد در اسلام دو عنصر متعادلند با مشترکات فراوان، که هر دو در بنیان خانواده نقش دارند؛ اما در خانواده حقوق متقابل و مشخصی برای آنان تعریف شده است.
معاون رئیسجمهور مهمترین حق زنان را از نگاه رهبر انقلاب در سخنرانی ایشان، برخورداری از عدالت در رفتارهای اجتماعی و خانوادگی دانست و تصریح کرد: این موضوع دقیقاً در اصول قانون اساسی نیز تصریح شده است. دولت خود را مجری قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی رهبری میداند و بر همین مبنا در حال اجرای برنامه هفتم توسعه هستیم که براساس زن، باید موانع شکوفایی زنان در همه عرصهها شناسایی و رفع شود.
بهروزآذر با بیان اینکه هفته گرامیداشت مقام زن و مادر فرصتی برای تکریم همه زنان ایران است، خاطرنشان کرد: هر زن ایرانی باید در برنامههای ما دیده شود. باور ما این است که اگر میخواهیم وفاق اجتماعی شکل گیرد، باید صدای همه مردم و بهویژه بیصدایان شنیده شود و هیچ زنی نباید احساس طردشدگی یا درجهبندی در هویت شهروندی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در دولت با حضور چهار بانوی عضو هیئت وزیران، تمام تلاش خود را انجام میدهیم تا نماینده صدای زنان و نیز صداهای کمتر شنیدهشده مانند سالمندان و افراد دارای معلولیت باشیم، ابراز داشت: کار بزرگ خانم انصاری در بازنگری و پیگیری پروژههای محیط زیستی و تلاشهای خانم صادق در حوزه راه و شهرسازی و پروژههای زیربنایی و بازآفرینی شهری، نمونههای برجسته مدیریت زنانه و نگاه مادرانه در کشور است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: خانم مهاجرانی همواره تأکید داشتهاند که «من سخنگوی دولت هستم، اما شنونده صدای مردمم» و واقعاً نیز در تمام جلسات نماینده صدای مردم بودهاند؛ چه در حوزه معیشت، چه محیط زیست و چه مصوباتی که نگرانیهایی برای مردم ایجاد میکرد.
بهروزآذر با اشاره به توصیههای مهم رهبر انقلاب به هیأت دولت بیان کرد: در نخستین دیدار با مقام معظم رهبری، ایشان دو توصیه مهم داشتند: نخست، سفرهای استانی برای شنیدن صدای مردم. واقعیت هم این است که صدای زنان عشایر و مادران شهدا فقط در حضور میدانی شنیده میشود. دوم، ضرورت داشتن پیوست عدالت در همه تصمیمها، تا حقی ضایع نشود و شکافی ایجاد نگردد.
وی با بیان اینکه موضوع جایگاه زن و مقام مادر محدود به یک هفته نیست، یادآور شد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خود را موظف میداند در تمام سال با جدیت مسائل زنان و خانواده را دنبال و مورد پیگیری قرار دهد.
در این مراسم یاد مهلقا ملاح، مادر محیط زیست ایران، گرامی داشته شد. هایده شیرزادی، کارآفرین برتر ایرانی، به اهمیت مدیریت پسماندها پرداخت. همچنین خبرنگاران حوزه محیط زیست، کیمیا عبداللهپور و عاطفه کربلایی، به نقش زنان در محیط زیست و چالشهای خبرنگاری پرداختند. همچنین از گلبانو مجید دلیری، بانوی مازندرانی و خانواده شهدای محیط زیست تقدیر شد.
نظر شما