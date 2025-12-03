بازدید مسئولان گمرک و راهداری از مرز پرویزخان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران «فرود عسگری» و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور «رضا اکبری» با همراهی منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، فتح الله حسینی نماینده مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران مرتبط از پایانه مرزی پرویزخان بازدید کردند.
در این بازدید میدانی که بهمنظور بررسی آخرین وضعیت مبادلات تجاری و ارزیابی ظرفیتهای گمرکی و راهداری مرز انجام شد، بر ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای، تسریع در تجهیز پایانه مرزی، تقویت مسیرهای ورودی و خروجی و ارتقای فرآیندهای گمرکی تأکید شد.
پایانه مرزی پرویزخان در شهرستان قصرشیرین، مهمترین مرز رسمی ایران با اقلیم کردستان عراق و یکی از پرترددترین گذرگاههای تجاری کشور است. مسافران ایرانی میتوانند بدون نیاز به ویزا از این مرز وارد شهرهای اقلیم شوند.
این بازارچه که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ با مساحت سه هکتار آغاز کرده، اکنون به ۳۰ هکتار رسیده و در برنامه توسعه تا ۴۰۰ هکتار گسترش خواهد یافت.
بخش قابل توجهی از مجموع صادرات ایران به عراق از همین گذرگاه انجام میشود و بهدلیل حجم بالای تجارت، فعالیت آن بهصورت شبانهروزی ادامه دارد. پرویزخان میان بازارچههای مرزی استان کرمانشاه، بزرگترین و پررونقترین محسوب میشود و نقش راهبردی در اقتصاد منطقه و کشور دارد.
این بازدید در ادامه برنامه سهروزه رئیسکل گمرک ایران به کرمانشاه و در راستای تقویت تجارت مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و پیگیری تکمیل زیرساختهای مرزی انجام شد.
