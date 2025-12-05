تصمیمات جدید برای تقویت ترانزیت کالا در سه مرز استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، پس از بازدید میدانی از سه پایانه مرزی سومار، خسروی و پرویزخان در استان کرمانشاه، عصر جمعه در نشست کارگروه ویژه مرز به ریاست منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در محل فرمانداری قصرشیرین حضور یافت.
در این نشست تخصصی و جامع، گزارش کاملی از وضعیت زیرساختها، ظرفیتهای عملیاتی و نیازهای اساسی سه پایانه مرزی مذکور ارائه شد و روند فعالیتهای آنها با دقت مورد ارزیابی قرار گرفت.
اعضای کارگروه در ادامه به بررسی دقیق مشکلات، موانع و چالشهای اصلی مرزهای سومار، خسروی و پرویزخان پرداختند. موضوعاتی نظیر محدودیتهای تجهیزاتی، کمبودهای زیرساختی و مسائل مربوط به تردد ناوگان حملونقل و ترانزیت ورودی و خروجی کالا مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار گرفت.
در همین راستا، دستگاههای اجرایی مستقر در مرزها، گزارشهای تکمیلی و تحلیلی خود را در خصوص فعالیتهای جاری و موانع موجود ارائه کردند تا تصمیمگیریها بر مبنای دادههای دقیق صورت پذیرد.
در پایان این نشست، پس از جمعبندی جامع مباحث مطرحشده و پیشنهادهای ارائه شده، تصمیمات لازم و مقتضی برای رفع مشکلات احصاء شده و تقویت روند ترانزیت کالا اتخاذ و موارد مربوطه به تصویب اعضای کارگروه رسید.
شایان ذکر است که عسگری رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، حسینی نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران شهرستانهای ذیربط و مدیران ارشد سازمان راهداری نیز در این نشست حضور داشتند.
