پلیس: مردی به اتهام سرقت از ۴۰ راننده اسنپ در ملارد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: یک مرد را به اتهام سرقت از رانندگان اسنپ در شهرستان ملارد دستگیر کردهایم.
وی اضافه کرد: این مظنون، با استفاده از تلفنهای سرقتی درخواست خودرو میداد و سپس با سلاح سرد گوشی رانندگان را میدزدید و اکنون به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرده است. این دستگیری در جریان گشتزنیهای هدفمند پلیس رخ داد.
فرمانده انتظامی ملارد، جزئیات این عملیات را اعلام کرد و گفت: در پی وقوع سرقت از رانندگان اسنپ توسط سارقی در ملارد و مراجعه برخی شکات به پلیس، بررسی موضوع به صورت جدی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
نورمحمدی افزود: مأموران انتظامی ملارد در پی گشتزنیهای هدفمند در سطح شهر و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، به فردی در سطح شهر ملارد مشکوک شدند که متهم پس از مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد. با تداوم عملیات پلیس، متهم در یکی از محلات ملارد دستگیر شد و در بازجوییهای پلیس به ۴۰ فقره سرقت از رانندگان اسنپ اعتراف کرده و اذعان داشت با خطوط شماره تلفنهای سرقتی، درخواست اسنپ میکرده و با استفاده از سلاح سرد، گوشی تلفن همراه رانندگان اسنپ را به سرقت میبرده است.
این حادثه در ملارد، یکی از شهرستانهای غربی استان تهران با جمعیت رو به رشد، رخ داده و نشاندهنده چالشهای امنیتی برای رانندگان تاکسیهای آنلاین مانند اسنپ است.
گزارشهای مشابهی از سرقتهای مسلحانه یا کلاهبرداری از رانندگان در سایر نقاط استان تهران نیز گزارش شده، که اغلب به دلیل استفاده از اپلیکیشنهای موبایلی برای درخواست سفر رخ میدهد.
نور محمدی اعلام نکرده که آیا مظنون با باندهای سازمانیافته ارتباط داشته یا خیر، اما تأکید کرده که تحقیقات ادامه دارد.
این دستگیری میتواند به کاهش نگرانیهای رانندگان کمک کند، که اغلب از خطرات شغلی خود شکایت دارند.
