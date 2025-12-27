  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

دستور قضایی برای شناسایی قاتل فراری در ملارد صادر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از صدور دستور مرجع قضایی برای شناسایی و معرفی قاتل فراری به پلیس خبر داد. سرهنگ کیانوش نورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده قتل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور دستور مرجع قضائی برای شناسایی و معرفی قاتل فراری به پلیس خبر داد.

نورمحمدی در ادامه اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده قتل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی و به منظور شناسایی قاتل متواری، مرجع قضائی دستور انتشار تصویر بدون پوشش متهم تحت تعقیب را صادر کرده است.

وی افزود: متهم این پرونده «ابوالفضل خاوری» از اتباع کشور افغانستان است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل اختفای وی، مراتب را از طریق شماره تماس ۰۲۱۸۱۸۷۶۶۴۰ به پلیس آگاهی شهرستان ملارد اعلام کنند.

فرمانده انتظامی ملارد با تأکید بر همکاری شهروندان تصریح کرد: در صورت مشاهده یا شناسایی این فرد، موضوع از طریق پلیس آگاهی شهرستان ملارد یا مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی شود.

