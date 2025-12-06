  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

شجاعی: ۱۷۰۰ بخاری کم‌مصرف در شهرستان تربت حیدریه تعویض شد

شجاعی: ۱۷۰۰ بخاری کم‌مصرف در شهرستان تربت حیدریه تعویض شد

مشهد- فرماندار تربت حیدریه از اجرای طرح تعویض رایگان بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های کم‌مصرف خبر داد و گفت: تاکنون ۱۷۰۰ دستگاه در شهرستان تربت حیدریه جایگزین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شجاعی به برنامه‌های ویژه برای منطقه سردسیر تربت حیدریه همچون کدکن اشاره و اظهار کرد: با توجه به مصرف بالای گاز در بخش اداری و منازل مسکونی کدکن و سردسیر بودن این منطقه، طرح تعویض رایگان بخاری‌های ادارات و منازل با بخاری‌های کم‌مصرف و پربازده در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار تربت حیدریه افزود: در مرحله نخست این طرح، ۱۷۰۰ بخاری فرسوده با بخاری‌های کم‌مصرف تعویض شده است و ۴۰۰ بخاری دیگر نیز در حال توزیع است و این اقدام نقش مهمی در کاهش مصرف گاز و افزایش ایمنی خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت کنونی گاز در شهرستان تربت‌حیدریه، ادامه داد: با برنامه‌ریزی دولت‌ها و تلاش مجموعه شرکت گاز، امروز تمامی شهرهای شهرستان شامل تربت‌حیدریه، بایگ، کدکن، رباط‌سنگ و نسر به همراه ۱۳۲ روستای تابعه به‌طور کامل از نعمت گاز برخوردار هستند.

شجاعی با اشاره به حجم گسترده عملیات اجرا شده افزود: برای گازرسانی به شهرها تاکنون بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر شبکه‌گذاری انجام شده و ۵۰ هزار علمک نصب شده است. همچنین تاکنون ۱۰۵ هزار مشترک مسکونی و تجاری و ۷۷۸ مشترک صنعتی در سطح شهرستان پذیرش شده و کنتور آنها نصب شده است.

فرماندار تربت حیدریه با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی یکی از اولویت‌های مهم شهرستان است، ادامه داد: در راستای کاهش هدر رفت انرژی، بیش از ۲۱ هزار برچسب دریچه کولر بین شهروندان توزیع شده است.

کد خبر 6680043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها