به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شجاعی به برنامههای ویژه برای منطقه سردسیر تربت حیدریه همچون کدکن اشاره و اظهار کرد: با توجه به مصرف بالای گاز در بخش اداری و منازل مسکونی کدکن و سردسیر بودن این منطقه، طرح تعویض رایگان بخاریهای ادارات و منازل با بخاریهای کممصرف و پربازده در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار تربت حیدریه افزود: در مرحله نخست این طرح، ۱۷۰۰ بخاری فرسوده با بخاریهای کممصرف تعویض شده است و ۴۰۰ بخاری دیگر نیز در حال توزیع است و این اقدام نقش مهمی در کاهش مصرف گاز و افزایش ایمنی خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت کنونی گاز در شهرستان تربتحیدریه، ادامه داد: با برنامهریزی دولتها و تلاش مجموعه شرکت گاز، امروز تمامی شهرهای شهرستان شامل تربتحیدریه، بایگ، کدکن، رباطسنگ و نسر به همراه ۱۳۲ روستای تابعه بهطور کامل از نعمت گاز برخوردار هستند.
شجاعی با اشاره به حجم گسترده عملیات اجرا شده افزود: برای گازرسانی به شهرها تاکنون بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر شبکهگذاری انجام شده و ۵۰ هزار علمک نصب شده است. همچنین تاکنون ۱۰۵ هزار مشترک مسکونی و تجاری و ۷۷۸ مشترک صنعتی در سطح شهرستان پذیرش شده و کنتور آنها نصب شده است.
فرماندار تربت حیدریه با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی یکی از اولویتهای مهم شهرستان است، ادامه داد: در راستای کاهش هدر رفت انرژی، بیش از ۲۱ هزار برچسب دریچه کولر بین شهروندان توزیع شده است.
نظر شما