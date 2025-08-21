انرژی ارزان مانع استفاده از تکنولوژی بهینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر پنجشنبه در حاشیه سفر خود به قوچان در جلسهای با تولیدکنندگان و صنعتگران این شهرستان با اشاره به وضعیت انرژی در کشور اظهار کرد: در ایران قیمت آب، برق و گاز بسیار پایین است و همین امر باعث مصرف بیرویه در بخش خانگی و تولید شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بسیاری از کشورها ساختمانها بدون پنکه و کولر طراحی میشوند اما در ایران مصرف بیرویه انرژی در خانهها و صنایع رواج دارد، قیمتهای پایین انرژی باعث شده است که تکنولوژی مصرفکننده انرژی بهینه کمتر مورد استفاده قرار گیرد که این وضعیت، تولید و اشتغال را تهدید میکند و باید راهکارهای اصلاح قیمت و مدیریت مصرف پیدا کنیم.
وی به اجرای طرح تغییر بخاریهای گازی کممصرف اشاره کرد و گفت: با همکاری کمیته امداد و بهزیستی از اواسط شهریور این طرح آغاز خواهد شد تا با افزایش قیمت گاز مردم آسیب نبینند.
میدری بابیان مشکلات صنایع در زمینه انرژی، تأکید کرد: صنایع ایران نیز از ارزانترین قیمت انرژی در دنیا بهرهمند هستند که اگر مدیریت نشود تولید و اشتغال را تهدید میکند و لازم است با حضور کارشناسان و ذینفعان، راهکارهایی برای اصلاح قیمت انرژی و مصرف آن طراحی و اجرا شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در قوچان، گفت: در این سفر موضوع منطقه ویژه اقتصادی قوچان مطرح شد و شرکت انبارهای عمومی مسئول راهاندازی این منطقه خواهد بود همچنین برای تجهیز قوچان به دستگاه امآرآی، قیمت آن ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده که وزارتخانه ۳۰ میلیارد تومان پیشپرداخت خدمات کارگران را انجام خواهد داد، درباره مسکن کارگری نیز اقدامات لازم با همکاری وزارت مسکن در حال پیگیری است.
وی درباره همکاری با سازمان بهزیستی نیز گفت: برای اجرای قانون معلولین و حمایت از اقشار آسیبپذیر بستههای حمایتی طراحیشده است و پیشنهاداتی برای افزایش درآمد این سازمان از طریق اصلاح قیمت کالاهای آسیبرسان و مقابله با قاچاق ارائهشده تا بتوانیم خدمات بهتری به جامعه ارائه کنیم.
میدری تأکید کرد: دولت بدون همکاری مردم، کارفرمایان و سایر ذینفعان نمیتواند راهکارهای مؤثر را اجرا کند که راهحلها باید در کنار هم و با نگاه کارشناسی طراحی شود تا رونق تولید، اشتغال و درآمد سازمانهای اجتماعی تأمین شود.
گفتنی است؛ در حاشیه سفر امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قوچان و بازدید از صنایع این شهرستان خط تتراپک تولید و بستهبندی خامه در واحد صنعتی کانیار با ظرفیت تولید ساعتی ۶ هزار پاکت و یو اچ دی دو تن در ساعت به بهرهبرداری رسید. این خط تولید با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان برای ۵۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است.
