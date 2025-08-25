  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۱

بهره برداری از ۱۳ پروژه بزرگ برق رسانی در شهرستان تربت حیدریه

تربت حیدریه - فرماندار تربت حیدریه از بهره برداری از ۱۳ پروژه بزرگ برق رسانی با اعتبار ۴۴۳ میلیارد تومان در شهرستان تربت حیدریه خبرداد.

مجتبی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امسال از ۱۳ پروژه بزرگ برق رسانی شهری و روستایی با مجموع اعتبار صرف شده ۴۴۳ میلیارد تومان بهره برداری خواهد شد.

فرماندار تربت حیدریه ادامه داد: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به اصلاح و بازسازی کامل شبکه برق بخش‌های کدکن، رباط سنگ و بایگ با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

وی بیان کرد: اصلاح و بازسازی ۲۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان، هوشمند سازی و اتوماسیون شبکه در ۵۵ نقطه با اعتبار ۸۶ میلیارد تومان و اصلاح و بازسازی شبکه‌های ۲۴ روستا با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان از جمله دیگر اقداماتی است که حوزه برق شهرستان تربت حیدریه انجام پذیرفته است و در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید که از فعالیت‌های شبانه روزی رئیس و کارکنان اداره برق شهرستان در تحقق این اهداف قدردانی می‌شود.

