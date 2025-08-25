بهره برداری از ۱۳ پروژه بزرگ برق رسانی در شهرستان تربت حیدریه

مجتبی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امسال از ۱۳ پروژه بزرگ برق رسانی شهری و روستایی با مجموع اعتبار صرف شده ۴۴۳ میلیارد تومان بهره برداری خواهد شد.

فرماندار تربت حیدریه ادامه داد: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به اصلاح و بازسازی کامل شبکه برق بخش‌های کدکن، رباط سنگ و بایگ با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

وی بیان کرد: اصلاح و بازسازی ۲۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان، هوشمند سازی و اتوماسیون شبکه در ۵۵ نقطه با اعتبار ۸۶ میلیارد تومان و اصلاح و بازسازی شبکه‌های ۲۴ روستا با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان از جمله دیگر اقداماتی است که حوزه برق شهرستان تربت حیدریه انجام پذیرفته است و در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید که از فعالیت‌های شبانه روزی رئیس و کارکنان اداره برق شهرستان در تحقق این اهداف قدردانی می‌شود.