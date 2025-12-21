عملیات ۲۴ ساعته پلیس پیشوا؛۱۰ موادفروش و ۳۰ معتاد متجاهر جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای یک طرح ضربتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در مدت ۲۴ ساعت خبر داد.

وی اظهار داشت: در این عملیات موفق شدیم ۱۰ نفر از فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را دستگیر و ۳۰ معتاد متجاهر را جمع‌آوری کنیم.

فرمانده انتظامی پیشوا با بیان اینکه در این عملیات مقدار ۶۳۰ گرم انواع مواد مخدر شامل هروئین و شیشه کشف و ضبط شد، افزود: پلیس با اقتدار و هوشیاری کامل در مسیر پاکسازی جامعه از آسیب‌های مواد مخدر گام برمی‌دارد و اجازه فعالیت به شبکه‌های توزیع مواد نخواهد داد.

عربی تأکید کرد که برخورد قاطع با سوداگران مرگ، همواره در اولویت پلیس شهرستان پیشوا قرار دارد و این طرح‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.