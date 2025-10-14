انهدام باند ۴ نفره توزیع مواد مخدر و کشف ۳ کیلوگرم مخدر در شهرستان ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مأموران پلیس این فرماندهی از فعالیت اعضای باند ۴ نفره در امر توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان ری مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷۳ امین آباد با کار اطلاعاتی و استفاده از روش‌های فنی تخصصی مخفیگاه اعضای باند توزیع مواد مخدر را در یکی از خیابان‌های امین آباد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی به موقعیت اعزام و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه و شلیک تیر هوایی متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقدار ۲ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۱ کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف شد.

سرهنگ مافی با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مرجع قضائی، گفت: بی شک احساس مسئولیت شهروندان در مبارزه با مواد مخدر و اخبار پیرامون این معضل اجتماعی به مرکز فوریت‌های پلیس می‌تواند گام مؤثری در برخورد با سوداگران مرگ باشد.