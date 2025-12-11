علی ملاشاهی رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر اعلام کرد: از شنبه تا سه‌شنبه (۲۲ تا ۲۵ آذر)، در مناطق مرکزی و برخی نقاط جنوب استان وزش باد شدیدو گردوخاک پیش بینی می‌شود و رگبار پراکنده باران و گاهی رعدوبرق در استان انتظار می‌رود این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی و اختلال در ترددهای جاده‌ای از جمله محورهای زاهدان–بم و ایرانشهر–بم و نیز بروز اختلال در حرکت قطار شود.



وی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند. در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. وی همچنین بر پرهیز از اسکان و چرای دام در مناطق مرتفع و مسیل رودخانه‌ها تأکید کرد و افزود: برای جلوگیری از خسارات احتمالی، کشاورزان و بهره‌برداران سالن‌های پرورشی تدابیر لازم را برای محافظت از محصولات و تأسیسات خود بیندیشند.