برخورد با تخلفات فروش محصولات سلامت در «بله» و «ایتا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: طبق رصدهای انجام‌شده، در پیام‌رسان‌های بله و ایتا حجم قابل‌توجهی از فروش و تبلیغ غیرمجاز مکمل‌ها، داروهای گیاهی، فرآورده‌های طبیعی و سایر محصولات سلامت‌محور بدون مجوز سازمان غذا و دارو در حال انجام است.

وی افزود: بسیاری از این اقلام فاقد مجوز سازمان غذا و دارو هستند و مصرف آنها می‌تواند سلامت مردم را تهدید کند.

مهرزادی تأکید کرد: عرضه مکمل‌ها و فرآورده‌های دارویی صرفاً باید در داروخانه و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فروش اینترنتی این محصولات خارج از ضوابط قانونی، مصداق تخلف است.

وی ادامه داد: طبق ضابطه دارورسانی اینترنتی، هرگونه فعالیت در حوزه فروش آنلاین محصولات سلامت‌محور فقط با مجوز رسمی سازمان غذا و دارو مجاز است و فعالیت‌های خارج از این چارچوب به مراجع قضائی اعلام خواهد شد.

مهرزادی خاطرنشان کرد: عوامل مرتبط باید اقدامات لازم برای محدودسازی و توقف این تخلفات در پیام‌رسان‌های بله و ایتا را در دستور کار قرار دهند.