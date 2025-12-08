کسب ۱۰ مدال در ناگویا برای دوومیدانی سخت است/ باید به حدادی فرصت داد

جعفر ابراهیمی کارشناس دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی خود از عملکرد فاطمه محیطی زاده نماینده ماده هفت گانه ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض اظهار کرد: محیطی زاده از سال ۱۳۹۹ در تهران تمرین می‌کند. هفت‌گانه رشته‌ای بسیار سخت است چون ترکیب قدرت، استقامت، سرعت و تکنیک‌های مختلف است و هماهنگ کردن همه این‌ها واقعاً دشوار است؛ ولی محیطی زاده ورزشکاری با استعداد بالا و قابلیت‌های قابل توجه است و توانسته موفقیت‌هایش را یکی پس از دیگری کسب کند.

وی افزود: محیطی زاده در سال ۲۰۱۸ در قهرمانی نوجوانان آسیا چهارم شد و من کنارشان بودم. سال ۲۰۱۹ در رقابت‌های دانش‌آموزان جهان در کرواسی پنجم شد. در مسابقات داخل سالن آسیا در سال ۲۰۲۴ در تهران نایب‌قهرمان شد و در بازی‌های کشورهای اسلامی هم بعد از مدت‌ها زحمت و پشتکار توانست به مدال طلا برسد. او بیشترین رکورد ملی و باشگاهی را در ایران ثبت کرده و هفت رکورد ملی و باشگاهی دارد؛ چیزی که هیچ ورزشکاری در ایران به این تعداد ثبت نکرده است.

او با اشاره به دشواری‌های تمرینات هفت‌گانه گفت: برنامه‌ریزی برای هفت رشته کار بسیار سختی است؛ از تمرینات فنی گرفته تا کنترل اضطراب، هماهنگی‌های فیزیوتراپی و توانبخشی که محیطی زاده زیر نظر بهترین پزشکان و متخصصان کار می‌کند اما با این حال تنظیم برنامه تمرین او واقعاً دشوار است. البته خوشحالم که با وجود همه این سختی‌ها ورزشکار من همیشه مورد حمایت فدراسیون بوده است.

ابراهیمی درباره وضعیت فدراسیون دوومیدانی با مدیریت احسان حدادی نیز گفت: هر کسی که رئیس فدراسیون می‌شود نیاز به زمان دارد تا ساختارها را اصلاح کند. بعد از اتفاقات کره جنوبی فشار زیادی روی حدادی بود اما نتایج کشورهای اسلامی باعث شد فضای منفی کمتر شود. حدادی مدیر جوانی است و برای رده‌های پایه نوجوانان و جوانان برنامه‌ریزی‌های زیادی انجام داده است.

این مربی دوومیدانی در ادامه خاطر نشان کرد: زمانی که حدادی به ریاست فدراسیون رسید تصمیم گرفت همانند کمپ‌های تیم‌های ملی در رشته‌هایی مانند کشتی و تکواندو مجموعه آفتاب انقلاب را به‌طور کامل به کمپ تیم‌های ملی دوومیدانی تبدیل کند. این تصمیم باعث شد مربیان تهران که سال‌ها در این مجموعه تمرین می‌کردند با مشکل مواجه شوند زیرا پیست تخصصی دیگری در تهران با امکانات آفتاب انقلاب وجود ندارد. من هم یکی از مربیانی بودم که تعداد زیادی شاگرد داشتم و این تصمیم عملاً شرایط کار را برایم سخت‌تر کرد. البته شنیده‌ام که قصد دارند پیست شماره ۲ در پشت آفتاب را فعال‌تر کنند تا زیر نظر فدراسیون پاسخگوی نیاز مربیان و ورزشکاران باشد ولی هنوز مشخص نیست این برنامه تا چه حد عملی خواهد شد.

وی افزود: سیاست جدید این است که ورزشکاران مستعد زیر نظر خود فدراسیون تمرین کنند و مربی خصوصی نداشته باشند. من به عنوان یک مربی که استعدادهای خوبی را به دوومیدانی ایران معرفی کرده‌ام کاملاً موافق این سیاست و حرفه‌ای‌گری هستم.

ابراهیمی درباره شانس مدال‌آوری دوومیدانی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا توضیح داد: نمی‌توانم بگویم ۱۰ مدالی که مطرح شده به طور حتم قابل دستیابی است اما قطعاً شانس مدال داریم. سه مربی خارجی آمده‌اند و برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده ولی سطح بازی‌های آسیایی بسیار بالاست. در حال حاضر واقعاً فقط چهار ورزشکار داریم که شانس مدال دارند که امیدوارم در ناگویا هم خوش بدرخشند.

او درباره نتایج به دست آمده در بازی‌های کشورهای اسلامی نیز توضیح داد: این موضوع درست است که در بعضی ماده‌ها تعداد شرکت‌کننده‌ها کم بود و حتی اگر یک نفر اعزام می‌شد شانس مدال وجود داشت. اما تعیین تعداد نفرات اعزامی دست فدراسیون نبود و کمیته ملی المپیک سهمیه‌ها را مشخص کرد. فدراسیون قصد داشت تعداد بیشتری اعزام کند حتی شنیده بودم تا ۱۱ نفر ولی سهمیه‌ها کم شد. البته برخی ورزشکاران جوان اولین تجربه مهمشان را کسب کردند و این ارزشمند است.

ابراهیمی در ادامه اضافه کرد: قبول دارم که اگر ورزشکار بیشتری اعزام می‌شد احتمال افزایش تعداد مدال‌های کاروان وجود داشت ولی تصمیم‌گیری نهایی با کمیته ملی المپیک بود. بعد از مسابقات معمولاً اگرها مطرح می‌شود اما باید شرایط را هم در نظر گرفت.

ابراهیمی درباره برنامه آینده محیطی زاده گفت: پس از مسابقات قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی مدتی استراحت داشتیم و حدود ۶۵ روز از میادین دور بودیم؛ در حالی که بسیاری از ورزشکاران در این مدت برای لیگ و رقابت‌های کشورهای اسلامی آماده می‌شدند. هدف اصلی ما حضور در رقابت‌های ناگویا ژاپن است اما در حال انجام برنامه‌ریزی نهایی برای تقویت بخش‌هایی هستیم که پیش‌تر ضعیف‌تر ظاهر شدیم.

وی در پایان تاکید کرد: احتمال حضور ما در مسابقات داخل سالن آسیا در چین که ۱۷ بهمن برگزار می‌شود بسیار زیاد است. از آنجا که بعد از کره‌جنوبی یک دوره استراحت کامل داشتیم معتقدم یک ورزشکار حرفه‌ای باید همواره حداقل ۸۰ درصد از آمادگی مطلوب خود را حفظ کند. به همین دلیل برای مسابقات پیش رو برنامه‌ریزی جدی و هدفمندی انجام داده‌ام و امیدوارم بتوانیم دوباره به نتایج ارزشمند دست پیدا کنیم.