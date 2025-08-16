وعده پایان مدارس دوشیفته در قرچک با احداث ۷۰ مدرسه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یوسفی، صبح شنبه، در جلسه شورای آموزش و پرورش قرچک، از برنامه‌ریزی برای احداث ۷۰ مدرسه جدید در این منطقه طی سه سال آینده خبر داد و اعلام کرد که با این اقدام، مدارس دوشیفته به طور کامل در شهرستان حذف خواهند شد.

یوسفی در این نشست با اشاره به پیگیری مصوبات جلسه قبلی شورا گفت: بخشی از اقدامات مربوط به نهضت ملی مدرسه‌سازی انجام شده و زمین‌های مورد نیاز توسط شهرداری تحویل داده شده است و ادامه این روند در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: به دلیل محدودیت زمانی، گزارش‌ها به صورت مختصر ارائه شد تا تصمیم‌گیری‌های لازم در همان جلسه انجام شود. همچنین کارشناس حقوقی آموزش و پرورش گزارشی درباره روند پیگیری‌های حقوقی و اجرای مصوبات مربوط به زمین‌های مدرسه‌سازی ارائه کرد.

سرپرست آموزش و پرورش قرچک با تشکر از حمایت‌های دولت، مجلس و مدیریت شهری در توسعه عدالت آموزشی، بیان کرد: در بازه زمانی سه ساله آینده، ۷۰ مدرسه جدید به فضای آموزشی شهرستان اضافه خواهد شد و با این اقدام، دیگر مدارس دوشیفته در قرچک فعالیت نخواهند داشت.

یوسفی ضمن تأکید بر اولویت دادن به آموزش و پرورش از سوی ریاست جمهوری و پیگیری‌های مستمر فرماندار قرچک در حوزه آموزش، گفت: فرماندار علاوه بر مسائل کلان، در جزئی‌ترین موضوعات از جمله ساماندهی نیروی انسانی و انتخاب مدیران نیز به صورت فعال ورود کرده است و جلسات متعددی برای پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی برگزار شده است که قابل تقدیر است.

وی همچنین نقش نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی را مهم خواند و گفت: حضور ایشان در کمیسیون آموزش مجلس و دعوت از معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس برای بازدید از قرچک، باعث ایجاد دستاوردهای مهمی در حوزه توسعه فضاهای آموزشی شده است.

یوسفی حمایت‌های شهرداری قرچک را نیز بسیار مؤثر دانست و افزود: در حالی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ فقط ۲۵۰۰ متر زمین به آموزش و پرورش اختصاص داده شده بود، از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶۵ قطعه زمین واگذار شده که نقش مهمی در رفع کمبودها ایفا کرده است.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۶۰ هزار دانش‌آموزی قرچک و سرانه آموزشی پایین آن، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، طی سه سال آینده ۷۰ مدرسه جدید ساخته خواهد شد و مشکل مدارس دوشیفته به طور کامل برطرف می‌شود.

یوسفی در خصوص تأمین نیروی انسانی لازم برای این تغییرات گفت: اجرای این پروژه به صورت تدریجی خواهد بود و تمهیدات لازم برای جذب و تأمین نیروی انسانی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره افزایش شهریه مدارس هیئت امنایی، نمونه دولتی و بزرگسال افزود: با توجه به رشد شهریه مدارس غیردولتی، شهریه این مدارس نیز سالانه افزایش می‌یابد که در دو سال اخیر حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

سرپرست آموزش و پرورش قرچک در پایان از همکاری شورای معاونین، خیرین مدرسه‌ساز، مدیران و انجمن‌ها قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری همه دستگاه‌ها، عدالت آموزشی به طور متوازن در قرچک توسعه یابد.