به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای سیاستهای قوه قضائیه در زمینه شفافسازی فرآیند دادرسی و افزایش دسترسی عموم مردم به محاکم قضائی، چهار دادگاه علنی برخط در دادگستری شهرستان خرمآباد برگزار شد.
زمان و محل برگزاری دادگاهها
این دادگاههای علنی برخط، روز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ در دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان خرمآباد برگزار شد و علاقهمندان میتوانستند از طریق لینک اعلامشده، بهعنوان مهمان در جلسات حضور داشته باشند.
موضوعات و ساعات رسیدگی
جلسه نخست این دادگاه علنی برخط، ساعت ۰۹:۰۰ برگزار شد که در آن به پروندهای با موضوع مطالبه خسارت رسیدگی شد.
در ادامه، در ساعت ۰۹:۳۰ نیز رسیدگی به پروندهای دیگر با موضوع مطالبه خسارت در دستور کار دادگاه قرار گرفت و انجام شد.
سومین جلسه رسیدگی، ساعت ۱۰:۳۰ برگزار شد که موضوع آن نیز مطالبه خسارت بود و با حضور قاضی رسیدگیکننده مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان، آخرین جلسه دادگاه علنی برخط در ساعت ۱۱:۰۰ برگزار شد و در آن به پروندهای با موضوع مطالبه وجه رسیدگی شد.
قاضی رسیدگیکننده
قضاوت این چهار جلسه دادگاه علنی برخط بر عهده سجاد خادمی، قاضی دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان خرمآباد بود.
امکان حضور برخط عموم مردم
برگزاری این دادگاهها بهصورت برخط و علنی، با هدف ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان، تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و تحقق اصل علنی بودن محاکم انجام میشود و لینک حضور در جلسات با امکان حضور مهمان، در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
گفتنی است دادگستری شهرستان خرمآباد پیش از این نیز بر استمرار برگزاری دادگاههای علنی برخط بهعنوان یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضا در مسیر عدالتمحوری و شفافیت تأکید کرده است.
نظر شما