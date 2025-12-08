  1. استانها
برگزاری چهار دادگاه علنی برخط در دادگستری خرم‌آباد

خرم‌آباد- دادگستری شهرستان خرم‌آباد چهار دادگاه علنی را به صورت برخط برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری شهرستان خرم‌آباد روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ چهار دادگاه علنی را به صورت برخط و با امکان حضور مهمان برگزار کرد.

بر اساس اعلام دادگستری استان لرستان، این دادگاه‌ها در چارچوب برنامه‌های شفافیت و دسترسی عمومی به جریان دادرسی در ساعات مختلف صبح روز دوشنبه تشکیل شدند.

نخستین جلسه با موضوع «مطالبه وجه» ساعت ۰۹:۰۰ برگزار شد. پس از آن، جلسه دوم با موضوع «مطالبه خسارت» در ساعت ۰۹:۳۰ آغاز شد.

در ادامه روند برگزاری دادگاه‌های علنی، سومین جلسه با موضوع «امور معوقه» ساعت ۱۰:۰۰ تشکیل شد.

چهارمین و آخرین جلسه نیز به بررسی پرونده «اعسار از پرداخت محکوم‌به» اختصاص دارد که زمان آن ساعت ۱۰:۳۰ اعلام شده است.

تمامی جلسات مذکور توسط قاضی احد فرضی‌پور در دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد برگزار می‌شود.

عموم شهروندان می‌توانند از طریق لینک زیر و با امکان حضور مهمان، در جلسات دادگاه شرکت کنند: (https://www.skyroom.online/ch/amozesh_lorestan/barkhat)

