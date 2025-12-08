به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری شهرستان خرمآباد روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ چهار دادگاه علنی را به صورت برخط و با امکان حضور مهمان برگزار کرد.
بر اساس اعلام دادگستری استان لرستان، این دادگاهها در چارچوب برنامههای شفافیت و دسترسی عمومی به جریان دادرسی در ساعات مختلف صبح روز دوشنبه تشکیل شدند.
نخستین جلسه با موضوع «مطالبه وجه» ساعت ۰۹:۰۰ برگزار شد. پس از آن، جلسه دوم با موضوع «مطالبه خسارت» در ساعت ۰۹:۳۰ آغاز شد.
در ادامه روند برگزاری دادگاههای علنی، سومین جلسه با موضوع «امور معوقه» ساعت ۱۰:۰۰ تشکیل شد.
چهارمین و آخرین جلسه نیز به بررسی پرونده «اعسار از پرداخت محکومبه» اختصاص دارد که زمان آن ساعت ۱۰:۳۰ اعلام شده است.
تمامی جلسات مذکور توسط قاضی احد فرضیپور در دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان خرمآباد برگزار میشود.
عموم شهروندان میتوانند از طریق لینک زیر و با امکان حضور مهمان، در جلسات دادگاه شرکت کنند: (https://www.skyroom.online/ch/amozesh_lorestan/barkhat)
