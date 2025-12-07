حمایت کمیته امداد از ۶۰۰ دانشجوی سمنانی؛ ۹۱ دانشگاه تحت پوشش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت روز دانشجو به میزبانی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه برای خروج از چرخه فقر باید به سمت علم و توانمند سازی گام برداشت، بیان کرد: رویکرد کمیته امداد نیز همواره بر همین اصل یعنی شکوفایی استعدادها برای خودکفایی آنها استوار بوده است.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان هستند، افزود: کمیته امداد حمایت‌های تحصیلی، فرهنگی و مالی آنها را عهده دار است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این تعداد دانشجو در ۹۱ دانشگاه مختلف کشور در حال تحصیل هستند، ابراز داشت: این رویکرد حمایتی تا حتی بعد از فارغ تحصیلی ادامه دار است.

ذوالفقاری با بیان اینکه این دانشجویان در رشته‌های مختلف مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، کشاورزی، علوم پایه در حال تحصیل هستند، تصریح کرد: این مسیر ایجاد توانمند سازی از دوران دانش آموزی آغاز و تا اشتغال آنها با عناوین مختلف تداوم دارد.

وی با بیان اینکه در این مسیر مددجویان از کارگاه‌های مهارت آموزی، مشاوره شغلی، اردوهای فرهنگی بهره مند می‌شوند، افزود: این حمایت مالی شامل هزینه‌های ضروری و کمک هزینه شهریه در هر نیم‌سال تحصیلی خواهد بود.