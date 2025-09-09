  1. استانها
توزیع ۱۵ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند استان سمنان

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از آغاز رزمایش تامین نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند تحت پوشش خبر داد و گفت: در نخستین مرحله ۱۵ هزار بسته نوشت افزار توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد سمنان با بیان اینکه رزمایش تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان تحت پوشش آغاز شده است، ابراز داشت: این رزمایش طی دو مرحله اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست ۱۵ هزار بسته نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان تهیه شده است، افزود: توزیع این بسته‌ها در آستانه برگزاری کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان انجام می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه در مجموع ۲۵ هزار بسته لوازم نوشت افزار، معیشت و و حمایتی بین نیازمندان توزیع می‌شود، ابراز داشت: گام دوم این طرح نیز تا قبل از شروع سال تحصیلی انجام و بسته‌ها توزیع می‌شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه ۶۵۰۰ دانش آموز و ۵۰۰ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان هستند، تصریح کرد: می‌کوشیم تا همه این افراد از بسته‌های نوشت افزار بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح نهادهای مختلف همکاری و مشارکت دارند، افزود: این نهادهای حمایتی می‌کوشند تا هیچ کودکی به خاطر نداشتن لوازم آموزشی مناسب از حق تحصیل باز نماند.

