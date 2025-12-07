مرگ دستکم ۱۸ نفر در قایق مهاجران در جنوب یونان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، این قایق در ۲۶ مایل دریایی (۴۸.۲ کیلومتری) جنوب ایراپترا، شهری در ساحل جنوبی کرت در جنوب یونان، واقع شده بود.

گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که قایق غرق شده و اجساد قربانیان در آب پیدا شده است. با این حال، گارد ساحلی اطلاعات را به‌روزرسانی کرد که قایق واژگون نشده، بلکه در دریاهای متلاطم سرگردان بوده است. اجساد ۱۸ قربانی در داخل قایق کشف شد.

ارزیابی‌های اولیه نشان داد که ممکن است هیپوترمی و گرسنگی پس از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آب و هوای نامساعد باعث مرگ آنها شده باشد.

دو بازمانده به مقامات گفتند که قایق به دلیل هوای بد در آب مانده و آنها ساعت‌ها بدون غذا و سرپناه بوده اند. گارد ساحلی اعلام کرد که قربانیان بیش از یک روز قبل از پیدا شدن قایق، جان خود را از دست داده بودند.

مقامات یونانی تحقیقاتی را در مورد این حادثه آغاز کرده‌اند.