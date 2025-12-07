  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

مرگ دستکم ۱۸ نفر در قایق مهاجران در جنوب یونان

مرگ دستکم ۱۸ نفر در قایق مهاجران در جنوب یونان

شبکه تلویزیونی دولتی ERT یونان روز یکشنبه اعلام کرد که ۱۸ مهاجر در قایقی که در سواحل جنوبی یونان سرگردان بود، جان باختند و دو نفر دیگر نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، این قایق در ۲۶ مایل دریایی (۴۸.۲ کیلومتری) جنوب ایراپترا، شهری در ساحل جنوبی کرت در جنوب یونان، واقع شده بود.

گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که قایق غرق شده و اجساد قربانیان در آب پیدا شده است. با این حال، گارد ساحلی اطلاعات را به‌روزرسانی کرد که قایق واژگون نشده، بلکه در دریاهای متلاطم سرگردان بوده است. اجساد ۱۸ قربانی در داخل قایق کشف شد.

ارزیابی‌های اولیه نشان داد که ممکن است هیپوترمی و گرسنگی پس از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آب و هوای نامساعد باعث مرگ آنها شده باشد.

دو بازمانده به مقامات گفتند که قایق به دلیل هوای بد در آب مانده و آنها ساعت‌ها بدون غذا و سرپناه بوده اند. گارد ساحلی اعلام کرد که قربانیان بیش از یک روز قبل از پیدا شدن قایق، جان خود را از دست داده بودند.

مقامات یونانی تحقیقاتی را در مورد این حادثه آغاز کرده‌اند.

کد خبر 6680748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها