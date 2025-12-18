حادثه غرق شدن کشتی مهاجران در نزدیکی جزیره کرت یونان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این وزارتخانه اعلام کرد که این کشتی که حامل ۳۴ مهاجر از ملیت‌های مختلف، از جمله مصری‌هایی که جان باختند، بود، در اثر آب و هوای نامساعد واژگون شد.

پیش از این، سفارت مصر در آتن نام و استان محل سکونت ۱۴ قربانی را منتشر کرد و تأیید کرد که ۱۳ مصری دیگر همچنان مفقود هستند. این حادثه در جنوب جزیره کرت یونان رخ داد.

مقامات یونانی گزارش دادند که یک قایق بادی پر از مسافر که حامل ۳۴ مهاجر بود، در جریان توفان در جنوب غربی کرت واژگون شد. حداقل ۱۷ نفر کشته، ۱۵ نفر مفقود و تنها دو نفر زنده ماندند. بیشتر مسافران، مردان جوانی از مصر و سودان بودند.

مقامات یونانی افزودند که این کشتی از طبرق در شرق لیبی حرکت کرده بود. این کشتی در ۲۶ مایل دریایی جنوب غربی کرت در میان دو روز امواج بلند و توفان‌های شدید غرق شد. نقص موتور و آب و هوای نامساعد، مسافران را به فضای تنگ و کوچکی کشاند، در حالی که دیواره‌های قایق تا حدی خالی شده بود و سرنشینان را بیشتر در معرض خطر قرار داد.

وزارت امور خارجه مصر از شهروندان مصری خواست که طعمه شبکه‌های مهاجرت غیرقانونی نشوند و بر اهمیت استفاده از ویزای رسمی و کانال‌های قانونی برای جلوگیری از چنین فجایعی تأکید کرد.

هزاران مهاجر هر ساله از سواحل شمال آفریقا به سمت اروپا حرکت می‌کنند و مسیر شرق لیبی به یونان به طور فزاینده‌ای رایج شده است.