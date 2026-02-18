کشف ۲ تن گیاه چلم قاچاق در شاهرود؛ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: ماموران کلانتری مجن هنگام گشت زنی متوجه مورد مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه مورد مشکوک مربوط به خودرو وانت مزدا حاوی گیاه چلم جنگلی بود، ادامه داد: خودرو متوقف و از آن بازرسی لازم انجام گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید بر اینکه این محموله فاقد مجوز حمل بوده است، ابراز داشت: بار بدون مدارک معتبر قانونی حمل مصداق قاچاق است.

شائینی مقدار چلم قاچاق را دو تن برآورد کرد و ادامه داد: ارزش این محموله یک میلیارد ریال برآورد می شود.

وی از دستگیری راننده به عنوان متهم پرونده و معرفی او به مراجع قضائی شاهرود خبر داد و افزود: برداشت غیر قانونی از منابع طبیعی منجر به آسیب های زیست محیطی می‌شود که قابل جبران نیستند.