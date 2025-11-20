  1. استانها
فرماندارشیراز: کتاب چراغ دانایی و زیربنای توسعه انسانی است

شیراز - فرماندار شیراز با تأکید براینکه کتاب چراغ دانایی و زیربنای توسعه انسانی است، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های کتاب‌خوانی برای پرورش نسلی دانا و اندیشمند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاالدین کراماتی عصر پنجشنبه در بازدید از کتابخانه شهید دستغیب به مناسبت هفته کتاب در سخنانی با اشاره به نقش بنیادین کتابخانه‌ها در رشد فرهنگی جامعه گفت: کتاب، چراغ دانایی و زیربنای توسعه انسانی است. هیچ جامعه‌ای بدون گسترش فرهنگ مطالعه و دسترسی به منابع دانشی به پیشرفت پایدار نمی‌رسد. کتابداران فرهیخته ما نقشی بی‌بدیل در آگاهی‌بخشی و پرورش نسل دانا و اندیشمند ایفا می‌کنند.

فرماندار شیراز با تبریک موفقیت این کتابخانه در کسب عنوان «کتابخانه برگزیده کشوری» و دریافت «نشان همخوان؛ کتابخانه عمومی ایران»، بر تداوم حمایت از برنامه‌های فرهنگی شهرستان و تقویت زیرساخت‌های کتاب‌خوانی تأکید کرد.

