به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند ظهر یکشنبه، روز یکشنبه در دیدار با آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به گستره فعالیت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اظهار کرد: نهاد کتابخانه‌های عمومی با بیش از ۴۲۰۰ نقطه خدمت در سراسر کشور، شبکه‌ای گسترده و کتاب‌محور را شکل داده که امروز نقش آن فراتر از عضویت و امانت کتاب تعریف می‌شود و کتابخانه‌ها به پایگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و تعاملی تبدیل شده‌اند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تشریح وضعیت اعضا و خدمات این مجموعه افزود: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های عمومی بهره‌مند هستند و تلاش نهاد بر این است که فرهنگ کتابخوانی را از سطح فردی به لایه‌های اجتماعی و جمعی گسترش دهد. در همین راستا، ۶۷ کتابخانه سیار فعال، حدود ۵۰۰ نقطه روستایی را پوشش می‌دهند و توسعه این ناوگان به‌ویژه برای مناطق کم‌برخوردار، در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

تخصص‌گرایی در خدمات و طراحی نشان‌های کیفی

نظربلند با اشاره به حرکت نهاد به سمت تخصصی‌سازی خدمات کتابخانه‌ای، گفت: در حال حاضر ۶۵ کتابخانه عمومی خدمات ویژه نابینایان و ۳۰ کتابخانه نیز خدمات تخصصی برای ناشنوایان ارائه می‌کنند که این روند با هدف افزایش عدالت فرهنگی و دسترسی برابر ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای ارتقای کیفیت عملکرد کتابخانه‌ها، نشان‌های کیفی «هم‌خوان» طراحی شده است که به کتابخانه‌های فعال در حوزه‌هایی مانند خانواده‌محوری، ارزش‌آفرینی فرهنگی و فعالیت‌های خلاقانه اعطا می‌شود. این نشان‌ها همزمان با هفته کتاب به کتابخانه‌های برتر کشور اهدا شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به جایگاه استان فارس در این حوزه تصریح کرد: فارس از نظر کیفیت نیروی انسانی، آموزش کتابداران و بهسازی و شاداب‌سازی فضاهای کتابخانه‌ای، جزو استان‌های پیشرو کشور است و پیشینه فرهنگی این استان و حمایت مدیران ارشد، نقش مهمی در این موفقیت داشته است.

تمرکز ویژه بر نوجوانان و برنامه‌های ترویجی

نظربلند با اشاره به ضرورت بازنگری در برنامه‌های مرتبط با نوجوانان، اظهار کرد: تحولات اجتماعی سال‌های اخیر، الگوهای رفتاری نوجوانان را تغییر داده و در این حوزه نیازمند اقدامات عمیق و هدفمند هستیم. به همین منظور، چندین پژوهش برای شناسایی دقیق گروه‌های هدف در دستور کار قرار گرفته تا متناسب با نیاز نوجوانان کتاب‌خوان و همچنین نوجوانانی که از کتاب فاصله گرفته‌اند، برنامه‌ریزی شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: کتابخانه‌های عمومی در طول سال میزبان پویش‌ها و برنامه‌های متنوع فرهنگی متناسب با مناسبت‌های ملی و مذهبی هستند. در حوزه کتاب‌های تقریظی نیز همکاری‌هایی با بیت مقام معظم رهبری انجام شده و در هفته کتاب، آئین رونمایی از سه اثر تقریظ شده رهبر معظم انقلاب، همزمان در ۴۰ نقطه کشور برگزار شد.