حاشیه سود صنعت فولاد ۶ درصد شد؛ نرخ گاز ۳ برابر دنیاست

وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرخ برق صنعت فولاد طی پنج سال گذشته ۲۳ برابر و نرخ گاز ۱۳ برابر شده است. نتیجه این است که حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی فولاد به شدت کاهش یافته است.

یعقوبی افزود: برای مثال، حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی صنعت فولاد در سال ۹۹ حدود ۳۳ درصد بود، پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۲ درصد رسید و در شش ماهه امسال به ۶ درصد کاهش یافته است. هیچ صنعتی با این حاشیه سود نمی‌تواند پایدار بماند و توسعه پیدا کند.

وی گفت: علت کاهش حاشیه سود عمدتاً ناترازی انرژی است؛ هم محدودیت‌های انرژی و هم افزایش شدید نرخ حامل‌های انرژی بدون توجه به صنعت به این مسئله دامن زده است.

نرخ گاز صنایع فولادی ۳ برابر دنیاست

عضو انجمن فولاد تصریح کرد: گاز صنایع فولادی در ایران اکنون تقریباً سه برابر قیمت جهانی است؛ به عنوان نمونه در عمان، عربستان و قطر حدود ۶ سنت است در حالی که در ایران حدود ۱۷ سنت برای صنایع فولادی تمام می‌شود.

وی افزود: وقتی کارخانه‌ای که خودش ۱۰ تا ۲۰ واحد تولیدی دارد نتواند تولید کند و زیان‌ده شود، دیگر با چه سرمایه‌ای می‌توان آن را احیا کرد؟ این هشدار مهمی است که باید داده شود. حاشیه سود برخی شرکت‌های بزرگ فولادی در بورس به صفر یا یک درصد رسیده است.

یعقوبی تاکید کرد: اگر تولید این صنعت متوقف شود، بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور آسیب می‌بینند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، حداقل برای بودجه سال آینده به این موضوع پرداخته شود.