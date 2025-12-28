نماینده عراقی: نیروهای ترکیه باید از خاک عراق خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مختار الموسوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که دولت آتی این کشور باید برای بیرون راندن کامل نیروهای ترکیه از خاک عراق تلاش کند.

وی اضافه کرد: حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک عراق نقض حاکمیت ملی این کشور به شمار می‌رود و باید هر چه سریع‌تر این موضوع حل شود.

الموسوی بیان کرد: استقرار این نیروها در عراق غیر قابل توجیه و در تضاد با قوانین بین المللی است. دولت آتی در عراق باید این موضوع را جزو اولویت‌های خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: این مسأله امنیت و ثبات داخلی عراق را تهدید می‌کند و با بیرون راندن نیروهای ترکیه مانع مداخلات خارجی در امور داخلی عراق می‌شویم.