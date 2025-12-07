فرمانده یونیفل: خلع سلاح حزب الله در حوزه اختیارات ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرمانده نیروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفیل) در مصاحبه با کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی هشدار داد: وضعیت در لبنان بسیار شکننده است و هر اشتباه کوچکی می‌تواند منجر به تشدید شدید اوضاع شود.

«دیوداتو آبگنارا» فرمانده یونیفل در ادامه مصاحبه خود گفت: حملات اسرائیل به لبنان نقض آشکار و مستمر قطعنامه ۱۷۰۱ است و من موظفم این را گزارش کنم.

وی همچنین تصریح کرد: ماموریت ما نظارت بر آتش‌بس و حمایت از ارتش لبنان است و خلع سلاح حزب‌الله در حوزه اختیارات ما قرار ندارد، اما در این خصوص به ارتش لبنان کمک می کنیم. ما هیچ مدرکی نداریم که نشان دهد حزب‌الله در حال بازسازی توان خود در جنوب رودخانه لیتانی است.

این اظهارات فرمانده یونیفل در حالی است که نواف سلام نخست وزیر لبنان طی سخنانی در حاشیه نشست دوحه ۲۰۲۵ گفت: اسرائیل جنگ فرسایشی علیه لبنان به راه انداخته است و بنابر این ما در وضعیت صلح نیستیم. : اسرائیل به شکل روزانه آتش بس و حاکمیت لبنان را نقض می‌کند.

وی افزود: اسرائیل به توافق آتش بس پایبند نیست و همچنان به اشغال مناطقی در داخل لبنان ادامه می‌دهد. قرار بود اسرائیل از تمام خاک لبنان که ۱۰ ماه پیش اشغال کرده بود، عقب‌نشینی کند، اما این کار را نکرد.