‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «واسیو ابیودون»، سخنگوی پلیس ایالت نیجر، در بیانیه‌ای گفت: «باقی‌ماندهٔ دانش‌آموزان ربوده‌شده اکنون آزاد شده‌اند.»

وی افزود «در مجموع ۱۳۰ نفر، از جمله کارکنان مدرسه، آزاد شده‌اند.»

افراد مسلح ۲۱ نوامبر با یورش به مدرسه کاتولیک «سنت ماری» در منطقه مسکونی «بابیری» در ایالت نیجر، دست‌کم ۳۰۳ دانش‌آموز و ۱۲ معلم را ربوده بودند.

به گفته مقام‌ها، ۵۰ نفر در ساعات اولیه پس از حمله موفق به فرار شدند و ۱۰۰ دانش‌آموز نیز اوایل ماه جاری آزاد شده بودند.

ابیودون درباره سرنوشت ۳۵ دانش‌آموز و چند معلم که هنوز وضعیتشان مشخص نیست، اعلام کرد: «جزئیات بیشتری بعداً منتشر خواهد شد.»

در سال‌های اخیر چندین ایالت شمال نیجریه صحنه افزایش حملات گروه‌های مسلح بوده است؛ حملاتی که اغلب مدارس را با هدف دریافت باج مالی هدف قرار می‌دهد و نگرانی‌ها درباره امنیت دانش‌آموزان و تداوم روند آموزشی را تشدید کرده است.



